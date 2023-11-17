滙豐App暫停Android用戶截圖

隨着金融科技的發展，銀行數碼化轉型後相關的網絡安全問題備受關注。滙豐銀行日前於社交媒體上宣布，就近日針對部分Android裝置用戶受黑客惡意軟件攻擊，為保障客戶的帳戶安全，已暫停Android裝置用戶於HSBC HK應用程式（App）進行螢幕截圖或錄影功能，以防黑客控制用戶手機作不法用途。

據了解，使用iPhone的iOS系統用戶未有受到任何影響，可以照常截圖。值得注意的是，滙豐今次的公告僅於社交媒體上發布，銀行用戶無論是否Android用家，都未有收到電郵或SMS通知，亦未主動通知傳媒，只留待有緣人自行發現。

籲小心偽冒專頁 另一邊廂，滙豐亦於周三發新聞稿提醒客戶「慎防偽冒社交平台」，該偽冒專頁名為「HSBCWealth」，並指與滙豐本身的社交平台專頁無任何關係。換言之，若用戶打算在社交媒體上瀏覽滙豐的重要通告時，亦要小心避開偽冒專頁。

滙豐接受本報查詢時表示，即將推出更新版本以加強客戶保障及改善服務體驗。如客戶需要獲取交易紀錄，可查看銀行以電郵或電話短訊發出的轉帳通知，並且在需要時對該通知進行螢幕截圖。為了避免受惡意軟件攻擊，客戶切勿點擊可疑連結或下載來歷不明應用程式以獲取優惠。如非完全確定來源的可靠性，切勿授權手機的完全控制和螢幕共享。