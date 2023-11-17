騰訊最牛睇$497 北水趁勢沽

指高端晶片庫存充足 投資銀行花旗給予騰訊的目標股價497元看得「最牛」，並予其「買入」投資評級。該行解釋，騰訊上季盈利勝預期，令市場對該企持續增長有信心。其管理層繼續強調「高質量收入增長模式」，通過收入結構轉變和成本管控，發揮經營槓桿效應。加上視頻號仍有很大空間提升廣告負載等利好因素，故花旗將該企2023至2025年的盈利預測分別上調10.5%、7.7%和4.2%，以反映毛利率前景好轉且具持續性。

滙豐環球研究亦上調騰訊今年至2025年盈利預測4至7%，當中看好騰訊在員工數量管理及市場推廣開支的紀律，毛利有望上升。該行上調騰訊目標價4.71%至445元，維持「買入」評級。

日資券商野村維持騰訊「買入」評級和目標價472元。該行認為，從非國際財務報告準則（Non-IFRS）看該企純利按年升39%，雖遠勝該行預期的升29%，但收入僅升10%，表現平平。另外，在主要股東Naspers旗下子公司Prosus潛在出售股份的陰霾之下，加上該企業績報告沒有提及出售投資組合的計劃，令部分投資者失望。

提到人工智能（AI）發展，騰訊總裁劉熾平表示，未受美國針對高端晶片設備供應的禁令影響。「公司是第一個訂購英偉達（Nvidia）H800晶片，擁有較佳的庫存，最少可以繼續發展混元大模型。」

騰訊最新評級和目標價