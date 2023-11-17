阿里受累美限芯令 雲智能分拆煞停

阿里新主席和首席執行官上場兩個月居然拋下如此見面禮，拖累其美國存託股份（ADS）周四早段曾瀉10.15%，折合港元後等於較香港收市價低6.23%。

有見及此，阿里認為，完全分拆雲智能集團可能無法按照原先設想提升股東價值，因此決定不再推進完全分拆，改為「專注建立可持續增長的模型」。

菜鳥港掛牌仍在推進 另邊廂，近來成為港人北上熱門「掃貨」賣場、阿里旗下連鎖超市盒馬，上市計劃同樣暫緩。阿里表示，正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場。所幸的是，物流業務菜鳥在港上市的計劃仍在推進之中；阿里國際數字商業集團亦正為外部融資做準備。

首次派發年度股息 面對外界對集團業務重組和分拆的各項疑問，主席蔡崇信表明，架構重組有兩大重點，一是繼續用強大的資產負債表支持各項業務；其次各個業務將獨立營運，遵循公平交易原則互動。似乎為了穩定投資者信心，阿里首次派發年度股息，每股普通股12.5美仙（約97.5港仙）或每股ADS派一美元。

巧合的是，阿里在美國證交會（SEC）網站上載文件，馬雲家族信託的JC Properties和JSP Investment擬下周二各減持500萬股阿里ADS，市值共8.707億美元，且早於8月中旬已有計劃。

回看阿里上季業務表現其實絕對不差。9月底止財政季度，收入按年增長8.5%至2,247.9億元（人民幣‧下同）。

上季經調整多賺19% 非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利按年增長18.82%至401.88億元。

淘天集團（淘寶、天貓）上季收入按年增長4.18%至976.54億元，其中反映第三方商家的客戶管理收入按年增長2.66%、直營及其他收入按年升5.93%，中國批發商業收入大增18.49%；國際數字商業集團收入更大漲52.75%。首席執行官吳泳銘表示，未來淘天集團將堅持「用戶為先」的策略，又強調必須執行「價格力策略」（低價策略），因為價格是最大的吸引力。

雲智能上季收入按年增幅只有2.26%，EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）卻按年升43.62%，原因是減少利潤率較低的項目合約類收入。菜鳥上季收入按年增長24.83%，EBITA更按年飆6.25倍至9.06億元，增速遠勝淘天僅3.15%，餓了麼等本地生活服務EBITA虧損亦縮窄22.95%。

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