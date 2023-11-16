輪商精選：看好美團跟進20962
美團(03690)股價周一失守110元水平後，昨日發力急彈，開市隨即重上110元，最高見113.9元，收市報113.3元，升約4.61%。有券商料美團今年第三季收入按年增長21%，經調整經營溢利47億元人民幣，按年升87%。此外，美團日前與華為宣布，以作業系統鴻蒙（HarmonyOS）為基礎進行產業創新等方面展開全面合作。
觀察輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，上周五至本周二共錄得約2,630萬元流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於近日亦獲資金留意，本周一及周二共錄得約890萬元流入，為同期最多資金流入的淡倉相關資產。
睇淡留意18458
由於近期美團股價波動，投資者在部署時可先從風險角度出發，選擇貼價或輕微價外的條款產品作部署。投資者如看好，可留意美團認購證20962，行使價128.1元，明年3月25日到期，實際槓桿6.2倍，為輕微價外、高敏感度之選擇。看淡可留意美團認沽證18458，行使價113.4元，明年4月23日到期，實際槓桿4倍。
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