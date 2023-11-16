商品分析：內地勢主導全球天然氣需求

國際能源機構（IEA）估計，到2030年，中國內地在液化天然氣（LNG）有效合約中的份額將從2021年的12%增至約25%。考慮到內地計劃提升天然氣管道輸送能力並有可能建設新的管道，內地從俄羅斯購買天然氣的比例可能會進一步提高。

穩經濟帶動消費量 隨着內地向清潔能源轉型，未來幾年對天然氣的需求將迎來強勁增長。內地已經與美國簽署了一系列LNG的長期合約，以保障供應並減輕現貨價格波動帶來的影響。隨着LNG需求增長，預計中國將在全球LNG市場上逐漸佔據主導地位。

去年內地天然氣消費量下降1%，是40年來首次下降，主因在「動態清零」防疫政策影響下，內地經濟活動有所減少。去年內地的需求下降與全球整體趨勢一致，同年歐洲的天然氣需求也出現了有史以來最大幅度的收縮。與此同時，IEA的資料顯示，由於經濟活動放緩、北半球冬季變暖以及LNG價格大漲，亞洲整體天然氣消費量下降2%。

今年全年而言，天然氣需求預測屬喜憂參半。由於第一季民用和商用天然氣需求下降，隨後第二季度電力和工業部門消費量又大幅收縮，今年前5個月歐洲的天然氣消費量進一步下降10%。與此同時，亞洲的需求則基本穩定，進一步導致供應較為寬鬆。

相比之下，由於疫情防控措施調整後經濟活動增加，加上乾旱導致水力發電量按年下降23%，內地的天然氣需求在第一季反彈6%。儘管在國內外需求疲軟的環境下，內地疫後復甦緩慢，但今年天然氣消費量仍有望增長6%，與第一季的增速一致。IEA估計，在經濟增長加速的背景下，需求擴大的態勢預計將持續到2024年，按年增長率將達7%。

今年首5個月，內地的LNG產量增長6%，即60億立方米，滿足了一部分境內的增長需求。同時，LNG進口也發揮了一定作用，同期增長10%，即45億立方米。

再氣化項目推動進口 IEA預測，今年全年內地的LNG進口量將增長近15%，但仍低於2021年的創紀錄水平。此外，預計到今年底，將有一批新的再氣化終端投入使用，這也有望推動進口量增加。屆時，內地的再氣化產能將在目前每年1,400億立方米的基礎上再增加200億立方米。

自俄烏爆發衝突以來，內地從俄羅斯進口的天然氣大幅增加。今年較早時，俄羅斯已超越澳洲及卡塔爾，成為內地最大的天然氣供應國。隨着西伯利亞力量一號管道計劃增加輸送量，而西伯利亞力量2號管道的建設談判也在進行中，日後來自俄羅斯的天然氣比例可能會進一步增加。

LNG價短期料續波動 儘管去年全球LNG需求下降，但由於價格高企，LNG的貿易額仍翻了一番，達到4,500億美元，創歷史新高，惟貿易量僅增6%。由於市場擔心高利率會抑制經濟活動，歐洲和亞洲的現貨價格自今年初以來下跌50%以上，而價格的相對下跌導致中國需求增加，加劇國際市場競爭，反過來又推高價格。展望未來，在地緣政治緊張局勢持續和需求不確定的背景下，在可預見的未來，LNG的價格預計將保持波動。

石油美元體系面臨挑戰 同時，內地將在全球LNG市場發揮愈來愈重要作用。在過去5年簽署的所有LNG購銷協議中，內地佔30%。按照目前趨勢，到2030年內地在LNG有效合約中的份額將增至約25%。

今年3月，內地從法國大型能源公司道達爾首次以人民幣結算購買LNG，進一步反映內地對一直佔主導地位的石油美元體系發起挑戰的雄心。這一舉措意義重大，但也帶來了更多複雜問題，比如匯率風險、貨幣錯配和對沖策略的影響。儘管如此，從長遠來看，隨着內地在全球LNG市場的影響力日益增加，以人民幣結算的LNG採購可能會更加普及。

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