市建九龍城地今截標

近期本港接連出現土地流標情況，今日截標的市區重建局九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社重建發展，估值下限亦已較早前下降逾4%至約23.8億元，惟市場相信，該住宅項目流標風險較低。

市場估流標風險低 華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今年各類項目已合共出現6次流標，預計發展商會審慎出價，不過，考慮到項目規模適中，條款不算複雜，流標風險不會太高。

該地盤佔地約4.61萬方呎，總樓面約41.49萬方呎，提供約640伙。市場早前預期估值最低約24.9億元，反映最新下限價已較原先為低，而市場最高估值則約31.1億元，樓面呎價料約5,740至7,500元。資料顯示，項目早前收到32份意向書，將來售樓收益達82.5億元，中標財團須向市建局分紅，比例為40%，並要額外出價競投。

據地政總署資料，粉嶺安樂村安全街一幅土地以7,500萬元完成補價，可作工業/貨倉用途，可建總樓面約4.26萬方呎，每方呎補價約1,762元。