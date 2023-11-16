全球豪宅租金年升7.9%超疫前

萊坊發表的2023年第三季《全球豪宅租金指數》，追蹤全球10個城市的豪宅季度租金表現，截至今年9月的過去一年，全球豪宅租金錄得約7.9%的升幅，同時，亦較2019年第三季疫情前高峰，高出約17.9%，其中，香港該類物業租金按年上升約1.6%。

報告指，本港豪宅租賃市場表現有改善，以季度計，連續5個季度下跌後，今年第三季終錄得升幅，按季上升約1%。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府推出的搶人才計劃下，海外專才已陸續來港工作及居住，支持本港的豪宅租賃市場的需求。預計未來3至6個月，豪宅租賃市場表現繼續跑贏銷售市場，帶動回報率上升。

愛都大廈9000萬易手 該報告顯示，澳洲悉尼的豪宅租金升幅為各大城市中最高，按年及按季分別上升約18.3%及4.5%。至於新加坡按年漲幅約14.5%，升幅排名第2位，惟第三季租金按季跌約1.7%，為各城市中最多。

另方面，本港傳統豪宅區錄大額成交。中原張志波稱，中半山愛都大廈1座中層A室，實用面積約2,888方呎，原叫價約1.05億元，累減約1,500萬元，以約9,000萬元連車位沽，呎價約31,163元，料屬逾兩年低位，原業主持貨近40年帳賺約8,727萬元。