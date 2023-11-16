一手豪宅交投倍增
月內10宗大額成交 ST. GEORGE'S示位曝光
自上月底政府將外來人才置業辣稅改為「先免後徵」後，一手豪宅交投增加。據統計，11月至今暫錄約10宗5,000萬元或以上大額新盤成交，較上月同期僅4宗多約1.5倍。市區豪宅盤趁勢軟銷吸客，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日開放全新現樓單位及住客會所予傳媒參觀。
信和置業執行董事田兆源表示，最新曝光的現樓連裝修及家具單位為2座12樓B室，實用面積1,868方呎，三房兩套間隔，設私人升降機大堂，客飯廳面積逾540方呎，外望加多利山及九龍塘景致。單位將連家具及裝修招標出售，並已隨即開放予準買家預約參觀。
ONE SOHO 10伙提高折扣
項目會所連園林佔地逾2.3萬方呎，設施包括室外泳池、兒童遊樂室、宴會廳、健身室、瑜伽室等。同系旺角ONE SOHO昨更新價單，為10伙一房單位增加折扣，個別單位最高折扣率升至30%，變相擴大減價幅度。
事實上，本月內暫錄10宗大額成交，交投量已貼近上月全月約11宗的水平，成交價5,900萬至逾2.14億元，總成交額逾10.7億元。除了一宗ST. GEORGE'S MANSIONS外，有3宗來自香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，兩宗來自馬鞍山雲海別墅。
另外，同創集團發展的九龍塘禮著，新近招標售出2號洋房，實用面積5,183方呎，設三個套房及書房，連花園及天台，附游泳池及升降機，成交價2.1億元，呎價約40,517元。
YOHO WEST單位245呎起 兩房佔58%
兩個焦點新盤銷售部署進入最後直路。新鴻基地產(00016)旗下天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，昨日已上載樓書至一手住宅銷售網，項目涉及1,393伙，主打的兩房標準戶佔約58%，而最細特色戶實用面積由245方呎起。
新地代理總經理胡致遠稱，有機會今日開放示範單位予傳媒參觀，短期內公布價單。項目會所「YOHO HOUSE」連戶外園林佔地約10萬方呎。
樓書所見，今期單位實用面積245至1,073方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，當中42伙屬特色戶。包括最細的3B座3樓B11室平台特色戶，實用面積245方呎，連164方呎平台。標準戶分布上，開放式戶佔約36伙，一房佔約221伙，兩房及三房分別有約803伙與約291伙。該盤設於地庫的停車場有164個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。
曉柏峰暫收400票
恒基地產(00012)的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，過去5日接獲約400張入票，按首張價單提供100伙計，暫錄超額約3倍。恒基物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢稱，項目有望日內上載銷售安排。她指，該盤其中一伙頂層特色戶為A座26樓A3室，實用面積595方呎，採三房連平台設計。
英皇國際(00163)的香港仔澄天昨以792.78萬元沽出25樓C室兩房戶，做價為項目新高，呎價約19,820元。
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