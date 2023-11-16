一手豪宅交投倍增

信和置業執行董事田兆源表示，最新曝光的現樓連裝修及家具單位為2座12樓B室，實用面積1,868方呎，三房兩套間隔，設私人升降機大堂，客飯廳面積逾540方呎，外望加多利山及九龍塘景致。單位將連家具及裝修招標出售，並已隨即開放予準買家預約參觀。

ONE SOHO 10伙提高折扣 項目會所連園林佔地逾2.3萬方呎，設施包括室外泳池、兒童遊樂室、宴會廳、健身室、瑜伽室等。同系旺角ONE SOHO昨更新價單，為10伙一房單位增加折扣，個別單位最高折扣率升至30%，變相擴大減價幅度。

事實上，本月內暫錄10宗大額成交，交投量已貼近上月全月約11宗的水平，成交價5,900萬至逾2.14億元，總成交額逾10.7億元。除了一宗ST. GEORGE'S MANSIONS外，有3宗來自香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，兩宗來自馬鞍山雲海別墅。

另外，同創集團發展的九龍塘禮著，新近招標售出2號洋房，實用面積5,183方呎，設三個套房及書房，連花園及天台，附游泳池及升降機，成交價2.1億元，呎價約40,517元。

新地代理總經理胡致遠稱，有機會今日開放示範單位予傳媒參觀，短期內公布價單。項目會所「YOHO HOUSE」連戶外園林佔地約10萬方呎。

樓書所見，今期單位實用面積245至1,073方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，當中42伙屬特色戶。包括最細的3B座3樓B11室平台特色戶，實用面積245方呎，連164方呎平台。標準戶分布上，開放式戶佔約36伙，一房佔約221伙，兩房及三房分別有約803伙與約291伙。該盤設於地庫的停車場有164個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

客飯廳以橫廳設計，設落地玻璃窗，吸納室外自然光。 YOHO WEST 平面圖 單位主人房面積逾220方呎，與客飯廳同一坐向。 鄧鳳賢稱，曉柏峰除標準戶型外，另設35伙特色單位。 胡致遠表示，YOHO WEST會所提供逾30項設施，包括室外游泳池。