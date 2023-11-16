偉易達半年賺7.3億 北美歐洲收入減

偉易達上半財年的收入11.4億美元，按年跌2.05%；毛利率28.5%，按年升0.2個百分點。貢獻最多的北美市場進帳4.89億美元，按年跌7.74%，當中電子學習產品收入跌逾兩成至2.84億美元，電訊產品亦跌16.1%至1.03億美元，承包生產服務的升幅不足以抵銷。至於歐洲市場收入整體減少0.36%至4.68億美元，電子學習及電訊產品同告下跌。

庫存仍處健康水平 主席兼集團行政總裁黃子欣表示，北美市場整體比較疲弱，主要整體利率比較高、油價高企，令很多消費者可支配收入減少，期望明年利率回落時，讓消費者重拾信心。現時除了多做推廣，亦會供應較平價的產品以適應這個疲弱市況。另目前庫存仍處於健康水平。

「黑色星期五」及聖誕節銷售旺季將至，執行董事兼集團總裁彭景輝表示，11月起品牌商及零售商嚴陣以待，但不單止美國，全球消費者都「等緊減價」，而且今年產品供應較去年及前年為充裕，原材料及物流費用恢復正常，支持公司提供價格優惠，期望消費者屆時會願意「打開荷包」消費。集團又指，電子學習產品業務將受惠於現已完成的美國業務重組。新領導團隊已準備就緒，將密切監察銷情。