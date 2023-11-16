敏華6個月多賺4% 派息15仙

綜觀敏華上半財年營業收入89.37億元，按年下跌約3.8%；當中中國市場主營業務進帳60.05億元，對集團的貢獻為67.2%，按年增長半成，按人民幣計價升約11%。

集團承認，疫情後中國經濟復甦彈性不及預期，消費降級趨勢明顯，而且中國房地產低迷，今年內銷的客單價有所下降，上半財年中國市場按人民幣口徑沙發收入增約7.1%，可是沙發的銷量增約27%至53.5萬套。不過，集團已及時調整產品及銷售策略，加強成本及費用的有效管理。

料出口生意升 增內地市佔 其他市場方面，北美期內收入按年倒退兩成至20.37億元，若扣除海運附加費影響則跌5.4%；歐洲及其他海外市場跌兩成至5.32億元。

主席黃敏利預期，明年出口生意有望增長，內地生意則「穩中有漲」，亦計劃加大內地開店力度，開拓三、四線的空白市場，提升市場份額。集團上半財年在內地淨增417家店舖，下半財年計劃淨增600家內地分店，當中沙發及床墊各佔400家及200家。

黃續稱，目前敏華在內地市場的佔有率為5%，還有很大的發展空間，長遠看好中國市場。隨着中國人口增長放緩，未來新樓佔比只會愈來愈少，預期未來家具需求以更換為主，集團未來續於沙發及床墊發力。