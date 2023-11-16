圓幣錢包啟業 研推港元穩定幣

去年獲發儲值支付工具（SBF）的圓幣錢包今日正式啟業，為香港、海外和離岸企業提供手機遙距開戶及多幣種支付服務。金管局前總裁、圓幣錢包主席陳德霖在接受訪問時透露，母企圓幣科技正研究發行港元穩定幣，冀在金管局推出相關監管框架時，以先導計劃形式推出。

提供多幣種跨境支付 圓幣錢包於今年初試業，陳指有約150個本地中小企客戶參與，亦有小部分來自海外的公司，並使用錢包進行轉帳，以解決企業開戶難、跨境支付費用高昂等問題。

該企稱，企業用戶使用手機應用程式（App）開戶，若資料齊備，最快一小時內完成開戶並使用服務，目前錢包支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元。

穩定幣方面，陳認為，穩定幣在智能合約應用、國際間的監管共識愈見清晰，不過目前全球主導的穩定幣USDT、USDC均為錨定美元，香港要發展成國際虛擬資產中心，「沒有港元穩定幣並不理想」。

金管局擬立法監管穩定幣，陳認為，監管穩定幣由諮詢、立法到正式執行需時至少一年，但「Web3的發展不能多等一、兩年，會讓美元穩定幣佔據所有數碼資產領域」，因此希望當局在正式規管前，能以先導計劃的形式，容許第三方試行穩定幣；目前正與當局進行溝通，又指在技術層面已準備就緒。

被問及可能推出的數碼港元與港元穩定幣差異時，陳稱，數碼港元屬於基礎貨幣M0供應，而港元穩定幣為M2、M3的廣義貨幣，發行者需要銀行存款支持，但解決第三方使用的KYC（認識你的客戶）問題。

代幣化資產漸成主流 另外，基金交易網絡商Calastone發表一項調查顯示，代幣化資產正成為主流，全球各地的資產管理公司對於實踐代幣化的時間表，及其內部採用的能力感到愈來愈樂觀。當中，亞洲和美國企業將率先投入商業上可行的代幣化產品。

86%的亞洲受訪者預計，在3年內將提供代幣化基金作為其產品系列的一部分。位於美國（39%）及亞洲（38%）的公司表示，目前正在實踐代幣化項目，多過位於英國及歐洲的公司（27%）。同時，受訪者認同，機構投資者採用數碼資產的主要障礙，為缺乏央行數碼貨幣（CBDC）及對監管的不確定性。