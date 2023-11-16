港銀行業乏人才 需提升員工技能補缺口

香港銀行學會進行的《銀行業人才培訓和發展調查2023》發現，3大人才領域包括金融科技、綠色及可持續金融和跨境業務的技能需求持續上升。為應對不斷變化的業務需求，提升員工技能（Upskilling）仍是解決技能缺口的重要方法。

該調查於今年5月底至8月中收集了770名受訪者的意見，以本地銀行和金融服務業從業員為主要訪問對象。在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，94%受訪者將「科技及數據技能」視為業界最需要填補的技能缺口，而「綠色及可持續金融相關技能」及「銀行業新知識及技能」同樣需求殷切，分別達86%及84%，三者需求均較去年稍微上升。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，銀行業的發展轉變之快，加上人才流動，以致目前業界需要很多人才，直言現在「咩人都要」，特別是與金融科技及環境、社會和管治（ESG）相關，財富管理的前線工種亦求才急切。

八成認同掌握ESG利發展 與去年調查比較，「科技及數據技能」在銀行業的重要性顯著上升，當中有75%受訪者認為「人工智能和大數據」方面的技能需求最大，較去年同期的68%增加。在「綠色及可持續金融相關技能」方面，八成受訪者認同掌握ESG知識有利於事業發展前景，尤其希望有更多「氣候相關金融風險評估與管理 」（72%）方面的培訓。

梁表示，業界普遍認同掌握金融科技和ESG方面知識為銀行從業員技能發展中不可或缺，可惜實際行動上進展緩慢；而認同學習ESG知識有利事業發展的受訪者佔比增加，但當中認為需要專業ESG培訓課程及專業資格的受訪者比例只是與去年相若，可見銀行業界需要採取更積極措施，包括研究向合資格從業員提供培訓資助，並納入更多新的課程元素。

在「銀行業新知識及技能」方面，受訪者續視「監管和合規」和「大灣區及跨境市場知識」為本地從業員最需要提升的兩大技能。接近九成受訪者指跨境專業資格互認將有助鼓勵更多人才到粵港澳大灣區發展事業，數字較去年上升，可見業界普遍認同在大灣區銀行業發展帶來理想的事業前景。

宜加快招聘流程增待遇 香港銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲建議，銀行宜加強人才發展方面的資源投放，並且採取積極措施，正如調查結果顯示，包括為現有員工轉型增值及提升技能，有效加快本地人才的招聘流程，及考慮提高員工的待遇，以挽留和吸引更多人才，進一步豐富香港的金融人才庫。她補充，業界目前更加注重科技數據、ESG及合規技能，因此不單止需要金融背景的人才，銀行界更需要跨界招聘及擴大人才庫，例如招聘就讀法律、IT及環保科的學生。