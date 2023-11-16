日本經濟再陷收縮

上季GDP按年降2.1% 圓匯續跌 疫後旅遊業復甦，原在帶動日本經濟走出迷失歲月，可是最新公布的經濟數據顯示，在日圓貶值及通脹重臨等因素影響下，日本經濟再遇下行壓力！當地公布的7至9月國內生產總值（GDP）初值，在剔除物價變動影響、經季節性因素調整後實際按季下降0.5%，預期和前值分別為收縮0.1%和增長1.1%；按年萎縮2.1%，顯著遜於預期降0.6%，也是從第二季的增長4.5%逆轉，是經歷3個季度增長後再度陷入經濟收縮。日圓匯價昨日再度下跌，日圓兌每美元低見150.8，兌港元為5.17算。

日本GDP向下，主要受到私人需求急劇惡化影響，背後原因包括通脹仍然在相對高位、日圓匯價疲弱，令家庭支出、零售消費和私人投資都放緩。其中，佔日本經濟一半以上的私人消費，在第三季度下降0.2%。而通脹率近兩年來一直高於日本央行2%的目標，9月報3%，當地下周四將公布10月通脹數字。

憧憬幣策續鬆 日股漲2.5% 與企業相關的設備投資按季降0.6%，是連續兩季收縮。分析指，半導體市場調整持續，令相關製造設備的投資下降。另外，工廠等建設投資也向下，部分原因是勞動力短缺所造成，用於節省人力的軟件投資也有所減少。

至於樓市相關的民間住宅對GDP的貢獻，按季下降0.1%，是5個季度來首次不增反跌。估計是因為目前原材料價格上漲，令開工遲緩，成交量也開始受到影響。

日本經濟轉壞，令日本央行可以大條道理繼續貨幣寬鬆政策。德意志銀行外匯研究部發表的報告更進一步指出，包括日本政府、養老基金、日本央行和國有銀行在內的日本資產負債組合共有20萬億美元債務，這相當於利用日圓低息及短期借貸作境外投資的息差交易。

而目前在負利率政策下提供了財政餘裕，使其債務可超過GDP達200%。惟持續通脹將為日本正常化貨幣政策構成壓力，令息差交易告終。故該行警告，若日央行加息，日本政府將需開始向所有銀行付息，息差交易盈利能力亦會被打回原形，日債將會下滑，同時使日本政府資產價值下跌，且日圓上升或觸發本地及境外資產價值下滑。

日股方面，市場憧憬日本央行會延長貨幣寬鬆政策，日經平均指數昨日升821點或2.51%，重越33,000點關口，收報33,519點。

上月訪客超疫前 港人第4多 不過，圓匯貶值，令當地旅客持續駱驛不絕。日本國家旅遊局（JNTO）數據指，今年10月到訪日本的旅客超越疫情前水平，達251.65萬人，較2019年同期多0.79%，較今年9月時的218.43萬人增長15.2%，是去年放寬入境限制以來首次完全收復失地。

訪日遊客當中，以南韓最多，在上月較2019年同期增2.19倍，達63.11萬人。內地旅客以25.63萬人排第2，較2019年降64.9%；第3、4位分別是台灣和香港兩地，人數42.48萬和17.93萬，分別較2019年同期增長2.7和下降0.7%。

日本GDP季度表現