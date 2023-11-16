小鵬料末季收入漲99%
內地「造車新勢力」小鵬汽車(09868)公布，今年第三季虧損按年擴大至38.86億元人民幣（下同‧下同），去年同期蝕23.76億元，每股虧損2.25元。同時，公司預計第四季汽車交付量將介乎5.95萬至6.35萬輛，按年增加約1.01至1.15倍；總收入將介乎127億至136億元，按年增加約86.1%至99.3%。
該公司第三季收入按年升25%至85.29億元，汽車交付量4萬輛，按年上升35.3%；毛利率為負2.7%，按季改善1.2個百分點，去年同期為13.5%。按非公認會計原則，股東應佔虧損27.9億元，去年同期虧損22.23億元。
小米汽車傳明年2月上市
至於進軍造車新勢力的小米集團(01810)，據內媒報道，小米汽車一期工廠內衝壓、焊接、塗裝、總裝4大製造工藝車間均已建好，並已小批量試產小米汽車，新車或於明年2月上市，將以「C級豪華轎車」作定位。
事實上，工信部日前發表新一批「道路機動車輛生產企業及產品公告」，純電動轎車小米汽車在列，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示公司為北汽集團的越野車業務板塊。
申報資料顯示，小米品牌兩款汽車都是純電動5人座轎車，分別搭載寧德時代生產的三元鋰電池及由比亞迪股份(01211)旗下襄陽弗迪電池生產的磷酸鐵鋰電池。
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