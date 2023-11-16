美核心PPI升幅回落 道指高開150

新出爐的數據反映美國通脹壓力降溫且消費穩健，美股3大指數周三早段續升，道指曾升150點，高見34,977點；標指升18點，高見4,514點；納指升74點，高見14,168點。

10月份美國生產物價指數（PPI）按年升幅回落0.9個百分點至1.3%，遠低於市場預期，撇除能源及食品後的核心PPI的按年升幅亦意外回落至2.4%，同樣低於市場預期。同月零售銷售按年升2.5%，雖放緩但勝預期，撇除汽車後則按月增長0.1%，跟市場預期會跌相反。10年期美國國債孳息率周三早段續於4.5厘徘徊。

巴郡同時降低惠普（HP）、雪佛龍和亞馬遜的持股量分別15%、10%及5%。然而，9月底最大持倉依次仍舊是蘋果公司（Apple Inc.）、美國銀行、美國運通和可口可樂，持股量無增無減。

其他企業消息方面，折扣零售商Target上季銷售額按年倒退4.22%至253.98億美元，跌幅低過市場預期，並預期分屬購物旺季的本季，同店銷售錄得「中單位數」的按年跌幅。

歐盟下調區內經濟預測 不過，Target同時預告，本季每股純利1.9至2.6美元，以中間值2.25美元計，按年增長19.04%，勝市場預期的2.2美元，造就股價周三早段飆18.15%。事關公司在「非常具挑戰的外部環境」下，上季純利按年增長36.37%至9.71億美元，同勝市場預期，原因是供應鏈障礙消弭，壓低庫存水平的措施見效，減少折扣亦改善了毛利率。

另邊廂，歐盟委員會下調歐元區今年經濟增長預測0.2個百分點至0.6%，2024年的增長預測亦降0.1個百分點至1.2%。歐元低見1.0844美元，跌0.32%，兌港元低見8.46。