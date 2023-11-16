10月零售工業增長均超預期

內地零售及工業增加值提速，堪稱主要經濟數據中僅餘的佳音，10月社會零售銷售總額按年增幅擴至7.6%，同月規模以上工業增加值亦增4.6%，分別高於市場預期的7%及4.3%，各為今年5月及4月之後最大升幅。不過，內地仍未恢復披露7月起暫停公布的青年失業率數據，國家統計局回應指正進一步完善青年失業率的統計方法制度。

失業率維持5% 國統局發言人劉愛華昨表示，政府已組織有關部門和專家對失業率統計口徑進行研討，且高度重視大學畢業生包括青年就業群體的就業工作，隨着促進大學畢業生等青年就業工作長效機制不斷健全，大學畢業生就業狀況將持續改善。而10月全國城鎮調查失業率為5%，按月持平。

雖然上月工業增加值增速超預期，但10月官方製造業採購經理指數（PMI）重陷負增長，對此當局解釋，主要受十一長假和節前部分需求提前釋放等因素影響，製造業PMI跌穿50盛衰分界線，涉及季節性因素。然而，在官方調查研究中，製造業企業反映訂單不足的情況較突出，當局承認市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展的基礎仍需進一步鞏固。

上月零售銷售攀升，一舉突破4.33萬億元（人民幣‧下同），首10個月累計38.54萬億元，按年增6.9%，亦與10月居民消費價格指數（CPI）重陷收縮區間形成鮮明對比。瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova認為，兩者差異由兩大因素引起，第一個是統計差異，因今年10月數據受到十一長假前後季節性因素影響，尤其是今年有中秋節重疊。若單計餐飲收入，10月按年勁升17.1%至4,800億元，為2021年11月後單月最多；第二是CPI籃子沒有充分反映服務業。

國統局亦指，影響物價的主要因素正趨於改善，從貨幣條件來看，廣義貨幣維持較快增長，市場流動性整體合理充裕，因此下階段價格低位運行的狀況將逐步緩解，並重申不會出現通縮。