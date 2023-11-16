內地固投增速3年最弱

首10月房產投資挫9% 銷售額跌近半成 內地房地產市場危機拖慢行業投資步伐，今年首10個月房地產開發投資額創9.3%的年內最大跌幅之際，固定資產投資按年增速更放緩至2.9%，重返2020年全年低位，導致復甦前景蒙上一片陰影。不過，市傳中央最快於本月底透過推行「三大工程」，豪擲一萬億元（人民幣‧下同）低成本資金撐樓市；昨日人民銀行更超額續作1.45萬億元的一年期中期借貸便利（MLF），直接淨投放6,000億元，泵水規模為2016年12月來單月最大。

同時，倘加上此前的萬億元特別國債，市場期待年底前多個萬億元救市組合拳落實進一步穩經濟！

預售房資金缺口料3.2萬億 國統局公布，首10月商品房銷售額錄9.71萬億元，按年降4.9%，跌勢更續創年內最傷，其中住宅銷售額亦降3.7%。單計10月，住宅銷售額按年跌14.32%，按月更縮水23.44%至7,191億元，同時開發商到位資金中來自「定金及預收款」的資金按月亦挫13.95%。即使當局強調房地產市場仍處轉型期的調整中，但各大投行認為10月數據反映樓市弱勢持續。

從財政收入增速再放緩可知一二，一般預算收入於首10個月僅增8.1%，累計18.74萬億元。同時，首10個月來自國有土地使用權出讓收入約3.49萬億元，按年跌幅擴至20.5%。

荷蘭國際集團（ING）亞太區研究主管Robert Carnell表示，房產投資下滑速度加快，且住宅銷售持續下行，足見房地產相關活動未見起色，預期行業將繼續受困一段時間。對於外界盛傳當局快將推出「三大工程」，為保障性住房、城中村改造、平急兩用基礎設施建設提供萬億元資金，大行看法好壞參半。

換言之，若政府最終自掏腰包，透過人行印鈔如利用抵押補充貸款（PSL）等政策工具，來填補巨大資金缺口並保交樓，將一次過滿足加大基建需求、支持樓市信心及保持金融穩定的3大目標。否則，野村相信業主們在預售房到手前將變得愈來愈不耐煩，明年延遲交樓情況恐演變成社會問題，當局還需進一步擴大支持政策。

人行放水6210億 人幣彈 為應對新增政府債券發行的衝擊，人行昨開展一年期MLF操作，規模遠高於8,500億元到期量，同日進行4,950億元逆回購，兩項操作合共淨投放6,210億元。外媒引述渣打銀行分析指，本月MLF注資規模接近降準0.25個百分點，但經濟仍需更多支撐，料年底前存款準備金率將下調。

多重利好措施憧憬之下，人民幣離岸及在岸價重現強勢，昨離岸價一度升穿7.24關口，高見7.2385兌每美元，觸及逾3個月高位；中間價報7.1752，再創逾一個半月新高；在岸價昨下午4時30分收報7.2391，較對上一日更大升542點子，為逾3個月新高。

投行對華擬萬億撐樓市看法