京東收入僅微增 物流賺兩億

京東上季列帳純利按年上升33.08%至79.36億元，非通用會計準則（non-GAAP）的經調整純利為106.37億元，按年增5.94%，即使未如預期般倒退，增速較第二季顯著放緩。

面對收入增長放緩，管理層正盡其所能找出業績亮點推銷，試圖安撫投資者。許冉表示「取得了穩健的收入表現，並且利潤水平達到歷史新高。」

料華明年消費回升 許冉亦提到，京東平台上第三方商家銷售增長健康，又謂「平台生態是過去兩、三年來的長期投入方向」。長遠來看，她認為第三方商家的訂單最終會超過京東的自營銷售，但這需要一段長時間。她又表示，中國經濟增長「呈現穩步回升的向好趨勢」，預計明年整體消費也會穩步回升，成為推動整體經濟的主要動力之一。

另外，京東聲稱，「雙11」期間「成交額、訂單量、用戶數齊創新高」；京東採銷直播的觀看人數逾3.8億，帶動超過60個品牌銷售破10億元，近兩萬個品牌成交額按年增長逾3倍，新商家成交單量「環比」增長逾5倍。這些數據乍看相當強勁，惟始終未有披露明確的GMV數字。

零售CEO辛利軍退任 值得留意的是，雖然京東零售第三季收入幾乎停滯，但辛利軍曾宣稱對下半年「樂觀及有信心」，隨着他不再執掌京東零售，未知京東能否繼續用樂觀心態應對收入放緩。出席業績會議的許冉，未有透露辛利軍會調至哪個職位，同時稱「整體零售戰略在方向上不會有大變化」。

京東物流上季來自母企京東集團的收入按年僅增8.44%，其他客戶的收入增長卻大增19.99%至298.36億元，佔整體收入比例約71.6%，這也側面驗證了京東零售業務增長放緩。