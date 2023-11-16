騰訊去季核心多賺39%勝預期

騰訊總裁劉熾平形容，公司已進入「高質素增長模式」，即收入增長可帶動更強勁的盈利增長。背後原因包括收入構成部分的變化，包括高盈利能力的業務收入佔比增長、縮減低利潤率的業務如娛樂直播等；退出部分非核心業務等及時的開支改善措施；還有持續的成本紀律，包括不斷改善經營效率、人手配置等。

網絡廣告收入漲兩成 回看上季業績，增長最顯著的是網絡廣告業務，上季收入按年升19.95%至257.21億元，主要是廣告客戶對微信視頻號（港版WeChat稱「影音號」）、移動廣告聯盟及微信搜索廣告需求強勁，本地服務及快速消費品行業的增長尤為明顯。視頻號廣告收入按季亦顯著增長，因播放量及用戶使用時長增加，廣告加載率保持穩定。

AI亦是廣告業務一大助力。騰訊首席戰略官James Mitchell稱，已擴展廣告AI模型參數去提高定向（選取投放目標）和歸因（監測效果）的準確度。更重要是，騰訊已開始向廣告客戶提供生成式AI工具，使他們能用文本描述自動生成廣告素材，並適配各廣告庫存生成多種尺寸的素材。

金融科技及企業服務收入按年增長16.06%至448.44億元，原因是商業支付和理財服務增長下，金融科技服務收入按年錄雙位數增長，雲服務業務結構優化和視頻號帶貨技術服務費上升，使企業服務收入按年增長快過前一季。

佔收入比例最高的增值服務上季收入為757.48億元，按年增4.15%，當中包括國際市場遊戲收入按年增14%至133億元，撇除匯率變動按年升7%，而本地遊戲市場收入增5%至327億元。數據反映，過去由遊戲業務驅動整體業績增長的情況已成為歷史。

字節跳動傳售遊戲業務 隨着遊戲行業市場潛力逐漸透支，有傳抖音母企字節跳動打算出售其遊戲公司上海沐瞳科技，專注其他核心業務。沐瞳的手遊《無盡對決》與騰訊的王牌手遊《王者榮耀》玩法相近，但在東南亞較流行。

騰訊收入增長不俗，而且收入成本不升反跌，上季按年微跌0.01%，反映「降本增效」見效。9月底該企員工約10.53萬人，按年跌3.24%，但按季多806人，扭轉之前4季的跌勢。