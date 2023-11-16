美大戶上季紛押注阿里
上季外界對中國經濟前景的憂慮更甚疫情期間，中資股頓時被棄如敝屣。然而，一些美資大戶「人棄我取」，其中索羅斯「軍師」德魯肯米勒和電影《沽注一擲》原型貝瑞上季不約而同建倉阿里巴巴(09988)的美國存託股份（ADS），索羅斯本尊亦大舉增持阿里的認購期權。
索羅斯加倉認購期權
監管文件顯示，德魯肯米勒的家族辦公室Duquesne和貝瑞主理的Scion資產管理上季新買入阿里的ADS，期末貨值分別為2,667.3萬美元及433.7萬美元。貝瑞更新買入上季股價屢破底的京東集團(09618)ADS，涉資364.1萬美元。
索羅斯本尊的家族辦公室索羅斯基金管理（SFM）操作較迂迴，一邊將次季新買入的17.5萬股阿里ADS減持至4萬股，一邊將同在次季新買入阿里ADS認購期權加倉1.86倍，9月底貨值升至8,674萬美元，按季升近兩倍，也是阿里ADS貨值的25倍。
宏高證券投資經理梁杰文評論，索羅斯主要是想降低正股風險，又想透過期權可能升值「刀仔鋸大樹」，並保留博低位入貨賺差價的權利；中國經濟數據參差，前景未明朗，但「中資科網股咁殘好大程度係息口打壓，依家息口見頂，資金流番去炒都好正常，我亦覺得值博率高，恒生指數上番兩萬點都好賺啦。」
另外，Duquesne上季沽清台積電、美光科技、半導體設計軟件商Cadence、甲骨文和Meta，6月底貨值折合約10億元。
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