美大戶上季紛押注阿里

索羅斯本尊的家族辦公室索羅斯基金管理（SFM）操作較迂迴，一邊將次季新買入的17.5萬股阿里ADS減持至4萬股，一邊將同在次季新買入阿里ADS認購期權加倉1.86倍，9月底貨值升至8,674萬美元，按季升近兩倍，也是阿里ADS貨值的25倍。

宏高證券投資經理梁杰文評論，索羅斯主要是想降低正股風險，又想透過期權可能升值「刀仔鋸大樹」，並保留博低位入貨賺差價的權利；中國經濟數據參差，前景未明朗，但「中資科網股咁殘好大程度係息口打壓，依家息口見頂，資金流番去炒都好正常，我亦覺得值博率高，恒生指數上番兩萬點都好賺啦。」