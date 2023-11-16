恒指彈近七百越萬八 減稅明生效
立法會通過下調股票印花稅率至0.1%，修訂條例將於今日刊憲，並於明日（17日）起生效。港股在憧憬內地加大放水力度救經濟下，恒指昨日升穿18,000點關口，全日成交按日大增75.64%至1,350億元，是近兩個半月以來最多，但「北水」淨流出95.46億元，其中盈富基金(02800)淨走資43.6億元。
恒生指數昨日高開439點後，全日反覆向上，升幅一度擴大至705點，收市報18,079點，飆682點或3.92%；國企指數升239點或4.02%，報6,204點；科技指數升174點或4.41%，報4,125點。全日沽空246.9億元，佔可沽空股份成交20.6%。
業界籲豐富金融產品
港府發言人指，減印花稅稅率將降交易成本、提振市場情緒，並提升港股的競爭力。政府將聯同金融監管機構和香港交易所(00388)，跟進促進股票市場流動性專責小組建議的其他措施，以推動市場的可持續發展。
有立法會議員表示，儘管減幅未如業界預期，但方向正確，倡港府繼續探討其他配套措施，進一步促進資本市場多元化發展、豐富不同類型的金融產品及服務，以增強競爭力。同時建議簡化證券借用及借出交易可獲得的印花稅寬免申請手續，以及檢討相關指明用途的定義，能在不影響財政收入下，增加股市交投量。
華晨零跑納MSCI中國
信誠證券聯席董事張智威表示，恒指夜期昨曾升80點，反映市況暫未受再有美國公共退休基金撤中港投資的相關消息影響，相信對港股的影響有限；而昨日港股飆超過600點，並升穿「上一個浪頂」，料短期內可上望18,300點水平，但提醒投資者應「揀股份入市」。
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