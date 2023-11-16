恒指彈近七百越萬八 減稅明生效

恒生指數昨日高開439點後，全日反覆向上，升幅一度擴大至705點，收市報18,079點，飆682點或3.92%；國企指數升239點或4.02%，報6,204點；科技指數升174點或4.41%，報4,125點。全日沽空246.9億元，佔可沽空股份成交20.6%。

有立法會議員表示，儘管減幅未如業界預期，但方向正確，倡港府繼續探討其他配套措施，進一步促進資本市場多元化發展、豐富不同類型的金融產品及服務，以增強競爭力。同時建議簡化證券借用及借出交易可獲得的印花稅寬免申請手續，以及檢討相關指明用途的定義，能在不影響財政收入下，增加股市交投量。