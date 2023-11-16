美政府退休基金撤資港股

料涉212億 繼不買A股後再收緊投資限制 中美元首會面前，美國又再出招制華！資產規模達7,705億美元、管理近700萬個美國聯邦政府僱員退休金戶口的聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）昨宣布，旗下投資國際股票的基金I Fund改為追蹤不含中港股市的基準指數，變相不再投資內地及香港市場。惟美國商業投資基金不受影響，個別更積極布局中資股，而港股昨更重上18,000點關，成交急增至1,350億元。

FRTIB採納員工及基金顧問公司Aon Plc的建議，將調整旗下管理680億美元的I Fund所追蹤的基準指數，繼避免投資內地後，不再追蹤包含香港上市股票的指數，這意味着I Fund將不再投資於香港或含有港股的指數。該委員會8月曾公布，I Fund從未在中國進行投資，而香港在該指數的權重不足4%。換言之，涉及香港的投資部分折合估計約212億元。

Aon：華府制裁增投資難度 Aon表示，華府近年不時限制投資，增加投資新興市場的操作難度，I Fund體量龐大，強制沽貨往往會遇上流動性挑戰（缺乏承接）；又指限制投資中資股所帶來的不確定性超過某些投資的收益，特別是美國對中國敏感產業的投資限制、中國公司從美國交易所退市，以及對俄羅斯證券制裁等事件推高交易成本，並使回報波動。

I Fund的基準指數將從MSCI歐洲、澳大拉西亞及遠東指數，改為以MSCI全球（除美國、中國內地、香港以外）可投資市場指數，不必再為避免偏離指數的回報而投資中港股票。原基準指數包括21個已開發市場的798檔中大型股票，而新指數則涵蓋21個已開發國家與23個新興市場的5,621檔個股，佔美國以外股票市值的90%。

早在2020年，美國前總統特朗普下令禁止聯邦退休基金買中國股票，必須撤出中國市場，FRTIB隨即宣布無限期擱置投資一些中國公司的計劃。

此後陸續有美國公共基金迴避中國投資，例如德州公立學校教職員退休金去年決定將中國股票配置減半，芝加哥大學和羅伯特伍德約翰遜基金會（RWJF）早前宣布將停止對中國的新投資，加州教師退休基金（CalSTRS）正在遴選中國股票投資倉位的新經理人，並將嚴格檢視其投資策略。

事實上，為了避免地緣政治風險，加上中國經濟增長不及預期，全球對於排除中國的基金需求不斷，更有美國業界建議基金管理公司設立「亞洲盟友」基金，以投資對美國友善的市場，隔絕與中國相關的緊張關係。

歐美資金缺席削大市動力 FRTIB稱，基金經理將於明年過渡至新的基準指數。香港股票分析師協會主席鄧聲興稱：「此事肯定對港股有影響，其實港股方面近年成交咁少及升唔起，因缺乏這些美資尤其是退休基金等參與，這些基金投資資金龐大和較長線，投資時間以年計，可令市場較穩定，打底有上升動力；反觀靠北水等其他資金，銀碼相對細，且投資短線，跳出跳入，升勢不夠持久也不夠動力，所以歐美退休金對港股的影響很重要。」

美國早年下令禁止聯邦退休基金買中國股票。 美國公共基金撤中港投資事件簿