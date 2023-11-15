輪商精選：部署騰訊好倉 考慮19631
小米集團(01810)新手機系列於「雙11」購物節銷售理想，但小米股價近日未能突破17元，昨日更掉頭跌穿16元大關，收市跌2.21%至15.86元。
小米睇升 留意58725
北水自10月底一直吸納小米，據摩根大通輪證網站，港股通自10月26日至上周四連續11個交易日一直加倉，而上周五至昨日終見小量金額沽出。
如投資者欲趁低吸納小米好倉，可留意小米牛證58725，收回價14元，實際槓桿6.9倍，明年10月18日到期。相反，如認為正股或進一步下跌，可關注小米熊證59242，收回價19元，實際槓桿4.4倍，明年7月12日到期。
如投資者部署騰訊反彈，可留意騰訊認購證19631，行使價400.2元，實際槓桿9.6倍，明年3月25日到期。如認為後市仍有下跌空間，可留意騰訊認沽證18457，行使價268.68元，實際槓桿6.2倍，明年5月23日到期。
本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）亞洲上市衍生產品銷售部編製，其僱員可能持有不時在本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。J.P. Morgan Broking（Hong Kong）Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通及其聯屬公司或代理人並無核查有關資料，亦不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：