股市估市：港股欠動力 難脫悶局
內地公布10月份信貸數據，其中企業及住房中長期貸款走弱，反映私營投資信心不足，內房市場維持低迷。
另外，本周將會公布內地10月3大經濟引擎數據，市場預測零售總額、工業增加值按年增速將會加快，惟料固定資產投資增速持平，重磅經濟數據將會左右後市。由於大市成交縮減，港股通南向資金僅錄輕微淨流入，上升動力稍欠，恒生指數料於17,000點附近波動。
石油輸出國組織（OPEC）發表月度報告，指出石油市場基本因素仍然強勁，並輕微上調今年全球石油需求增長預測。報告預計今年需求增長至每日246萬桶，較早前預測上調每日兩萬桶，明年增長預測為每日225萬桶，與早前預測相同。
報告紓緩了投資者對於原油需求前景的憂慮，而市場逐步消化以巴衝突對石油供應的潛在風險，加上沙特阿拉伯與俄羅斯延長減產，有助穩定油價。
理想汽車規模效應漸現
石油股方面，即使油價只是在每桶70至80美元上落，但配合成本控制措施，足以令中國海洋石油(00883)維持豐厚盈利。公司第三季產量穩定增長，全年產量有望超越公司指引的6.5億至6.6億桶產油量指引。中海油預測股息率近10厘，建議關注。
個股方面，可留意理想汽車(02015)。公司第三季業績勝預期，受惠於規模效應及電池成本下降，毛利率持續提升，目標未來每季毛利率維持在20%以上水平，費用率可進一步降低，自由現金流改善。公司目標第四季銷量達到12.5萬至12.8萬輛，旗下首款純電車「理想MEGA」將於11月17日開放預訂，若預訂反應正面，將成短線催化劑，股價目標上望175元，支持位130元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：