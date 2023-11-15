股市估市：港股欠動力 難脫悶局

內地公布10月份信貸數據，其中企業及住房中長期貸款走弱，反映私營投資信心不足，內房市場維持低迷。

另外，本周將會公布內地10月3大經濟引擎數據，市場預測零售總額、工業增加值按年增速將會加快，惟料固定資產投資增速持平，重磅經濟數據將會左右後市。由於大市成交縮減，港股通南向資金僅錄輕微淨流入，上升動力稍欠，恒生指數料於17,000點附近波動。

石油輸出國組織（OPEC）發表月度報告，指出石油市場基本因素仍然強勁，並輕微上調今年全球石油需求增長預測。報告預計今年需求增長至每日246萬桶，較早前預測上調每日兩萬桶，明年增長預測為每日225萬桶，與早前預測相同。

報告紓緩了投資者對於原油需求前景的憂慮，而市場逐步消化以巴衝突對石油供應的潛在風險，加上沙特阿拉伯與俄羅斯延長減產，有助穩定油價。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）