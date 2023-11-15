凱旋門呎價恐7年低

樓市減辣雖降低外地專才置業成本，但內地客集中地的九龍站屋苑，交投依然慘淡，價格欠缺支持。凱旋門有一房戶成交呎價僅約25,301元，料為屋苑約7年低位。

區內代理指出，政府減辣「到喉唔到肺」，對市況未有太大幫助，該區本月暫只有約3宗買賣，上述成交單位為觀星閣低層C室，屬遺產物業，實用面積約415方呎，成交價約1,050萬元，較市價低逾一成。資料顯示，對上呎價低位於2016年錄得，當時呎價約24,623元。

玖瓏山帳蝕357萬 至於新界豪宅亦頻錄蝕讓。中原霍栢雄表示，沙田玖瓏山月瓏閣1座中層B室，實用面積約954方呎，三房連套房間隔，減價約92萬元，以約1,108萬元易手，呎價約11,614元，原業主持貨長達9年帳面仍大幅損手約357萬元，蝕幅約24.4%。

世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧1座地下A室，實用面積約1,760方呎，四房連雙套房間隔，成交價3,860萬元，呎價約21,932元，4年貶約639萬元。