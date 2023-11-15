新盤概況：曉柏峰最快周日賣首輪

他續指，現時睇樓客當中不乏跨區人士，而專才客群佔整體入票比例亦有約5至7%。項目一房交樓標準示範單位昨日曝光，參照A座22樓A3室為藍本搭建，實用面積247方呎。同系尖沙咀本木昨招標沽出23樓B1室連天台戶，實用面積233方呎，開放式間隔，附連182方呎天台，成交價738萬元，呎價約31,674元。

城軒提供48戶

裕泰興旗下馬頭角美善同道6至10號住宅項目城軒，昨日突擊上載樓書至一手住宅銷售資訊網，採單幢設計，樓高24層，提供48伙，每層僅設兩伙。單位全屬實用面積510方呎的兩房戶及708方呎的三房戶。A室及B室分別為兩房及三房間隔。項目共提供6個住客車位，一樓為商舖，住客會所總面積1,546方呎。