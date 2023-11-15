新盤概況：曉柏峰最快周日賣首輪
市區全新盤續收票鎖客。恒基地產(00012)的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，市場指過去4日接獲逾350張入票，按首張價單提供100伙計，暫錄超額認購逾2.5倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目有機會今日上載銷售安排，最快周日作首輪銷售。
他續指，現時睇樓客當中不乏跨區人士，而專才客群佔整體入票比例亦有約5至7%。項目一房交樓標準示範單位昨日曝光，參照A座22樓A3室為藍本搭建，實用面積247方呎。同系尖沙咀本木昨招標沽出23樓B1室連天台戶，實用面積233方呎，開放式間隔，附連182方呎天台，成交價738萬元，呎價約31,674元。
維港滙系列沽兩單位
信和置業(00083)的住宅項目昨單日至少錄得4宗成交，涉額逾6,800萬元。當中，該集團與其他3間發展商合作的西南九龍維港滙沽兩伙三房戶，包括維港滙III的1A座12樓A室，實用面積977方呎，成交價2,850萬元，呎價約29,171元。
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，招標售出1座23樓A室，實用面積807方呎，三房連儲物室，連一個車位以1,587.5萬元成交，呎價約19,672元。買家為荃灣區家庭換樓客。
YOHO WEST或日內上樓書
該盤物業管理公司WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，項目會所「YOHO HOUSE」 設獨立單車專區，提供住客專用共享單車。項目管理費每方呎預計約4.3元。
維港1號減價即售10伙
市區餘貨盤減價策略奏效，中國海外發展(00688)的啟德維港1號，上周減價重推，價單昨日起生效，並隨即沽出10伙「減價貨」，成交價介乎723.3萬至1,450.3萬元，單日套現逾1.09億元。中國海外地產董事總經理游偉光表示，新買家中佔60%為香港永久性居民，其餘40%為內地專才。全盤至今累售638伙，套現約75.6億元。
城軒提供48戶
裕泰興旗下馬頭角美善同道6至10號住宅項目城軒，昨日突擊上載樓書至一手住宅銷售資訊網，採單幢設計，樓高24層，提供48伙，每層僅設兩伙。單位全屬實用面積510方呎的兩房戶及708方呎的三房戶。A室及B室分別為兩房及三房間隔。項目共提供6個住客車位，一樓為商舖，住客會所總面積1,546方呎。
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