麗港城交投月飆7倍

10大屋苑半月64刁增25% 6盤跌價 樓市減辣後，二手市場價跌量升。綜合市場資料，11月上半個月10大屋苑暫錄約64宗買賣，為7個月同期新高，按月顯著上升約25.5%，茶果嶺麗港城按月增約7倍。而藍籌項目本月平均實用呎價下跌的比例達六成。

市場資料顯示，上述10個屋苑當中，5個交投量按月上升，當中3個已超過上月全月。其中麗港城暫錄約8宗，上月同期只錄約一宗，平均實用呎價按月跌約7.3%至約11,434元，交投量更超上月全月的約3宗。中原洪金興稱，施政報告後公布，有心出貨業主擴大議幅，加上內地專才入市，屋苑交投因而增多。

康怡呎價挫12%最傷 將軍澳新都城本月交投量錄約8宗，按月增約3倍，已多於10月全月水平，東涌映灣園有約6宗，10月同期則是零成交。鰂魚涌康怡花園11月暫錄約3宗，按月增約50%，平均實用呎價由上月約14,851元，下挫約12.4%至最新約13,005元，為樓價跌幅最顯著屋苑。

至於紅磡黃埔花園11月至今，僅錄約一宗買賣，為藍籌屋苑中最淡靜，交投量按月挫約66.7%。中原袁顯岸指，即使項目成交呎價已下跌至約1.2萬元價位，但市場仍缺乏承接力。

樓價持續下跌，加快交投步伐，該行王勤學表示，元朗尚悅1座中層C室套三房戶，實用面積約660方呎，以640萬元售出，呎價約9,697元，成交價屬同類型單位8年半新低，約9年帳面僅升值約1.2萬元，料需蝕使費。

南豐新邨455萬易手 鰂魚涌南豐新邨更現「斷崖式」的跌價成交。中原袁廣達稱，屋苑4座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，7月放盤叫價650萬元，減價195萬元，獲用家以455萬元購入，較今年6月同類型單位做價急挫逾兩成，呎價約11,637元，樓價重返2015年水平。

昨日市場再增至少9宗蝕讓，該行余仲平指，荃灣愉景新城3日連錄約4宗買賣，項目12座中層C室兩房戶，5月以740萬元放售，減至588萬元易手，呎價約12,327元，樓價創屋苑6年新低，約5年帳面虧蝕12萬元。

美聯黃家明稱，牛頭角得寶花園D座高層一房單位，同屋苑租客轉租為買，以388萬元購入，原業主持有單位約4年帳蝕56.8萬元。

已補價自由市場居屋都要損手。該行麥偉成表示，上水翠麗花園2座中層H室三房戶，以460萬元售出，呎價約7,783元，5年多帳面貶值約11.5%。

11月上半月10大二手屋苑交投表現