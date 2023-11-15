簡訊一覽
●高鑫零售(06808)截至今年9月底止半年虧損3.59億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損6,900萬元擴大4.2倍，不派中期息。
●遠東酒店實業(00037)發盈警，預告截至9月底止半年錄淨虧損約800萬元，上年同期錄淨溢利約2,000萬元，主要是期間投資物業之公平值僅增加10萬元，及期間按公平值列入損益帳之金融資產公平值減少220萬元的綜合影響所致。
●金山科技(00040)預期截至今年9月底止上半財年將錄純利不超過1,000萬元，去年同期賺7,570萬元。利潤減少主要由於沒有去年同期出售附屬及聯營的一次性收益，以及今年上半財年的財務成本增加。
●澳博控股(00880)業績繼續「見紅」，今年第三季度股東應佔虧損4.1億元，首9個月蝕16.74億元。
●太古地產(01972)及西安曲江新區管理委員會昨日為雙方的合作發展項目西安太古里，舉行動工儀式，預計2026年起分階段竣工。該項目總佔地面積約11.99萬方米，包含零售商場、文化設施及居舍系列的奢華酒店等業務，總投資額預計約為100億元人民幣。
●科倫博泰生物(06990)表示，已收到中國證監會就實施H股全流通發出日期為今年11月13日的備案通知書。據此，該企已完成向中證監就公司合共6,256.72萬股內資股及非上市外資股實施H股全流通的備案。
●BC科技集團(00863)公布，擬按每股3.8元向「加密貨幣領域的資深投資者」Liu Shuai全資擁有的BGX，配售1.87億股新股，相當於擴大後股本約29.97%，配售價較停牌前報4.92元，折讓約22.76%，仍有待公司召開股東特別大會通過；股份周三起復牌。公司預期淨籌7.1億元，當中43%用於潛在併購從事數字資產及區塊鏈平台業務公司的機會。
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