英國上季失業率4.2% 工資增長放緩 鎊匯揚

英國國家統計局（ONS）公布，今年第三季失業率為4.2%，雖然與第二季持平，但稍優於市場預期的4.3%，並且9月工資升幅強勁，觸發英鎊匯價反覆做好，兌美元升約0.03%至1.2283，或兌9.5915港元。

9月新增職位勝預期 另外，英國9月新增5.4萬個職位，不但優於市場預期的減少19.8萬個，也顯著較8月的減少8.2萬個改善。工資方面，包括獎金在內的平均工資增長由8月的8.4%，回落至9月的7.9%，市場預期為7.4%。由於高於9月通脹6.7%，令市場憧憬當地生活成本危機或可以稍為改善。

不過，荷蘭國際集團（ING）報告指出，工資增長正在放緩，其中私營部門工資增長，或可在明年3月回落至英倫銀行預期的6.6%增幅。到明年夏季或可返回4至4.5%的區間，這將可能催化英央行在明年8月時開始減息。不過，市場仍然等待今日將會出爐的英國10月通脹率，屆時將對下月14日的英央行貨幣政策會議有更多啟示。

Vodafone半年蝕13億 私營企業方面，當地最大電訊商之一Vodafone公布，在截至9月底止的上半年度，集團服務收入上升4.2%至186.18億歐元，主要由加價所帶動。另外，期內在能源成本上升，該企的經調整EBITDAal（除租賃後的除息、稅、折舊及攤銷前盈利）稍增0.3%至63.78億歐元。

惟該企按年由盈轉為虧損1.55億歐元（約12.96億港元），營業盈利下降44.2%至16.55億歐元，主要反映去年同期出售鐵塔業務、匈牙利和加納的業務，加上匯率不利的變動，以及權益法核算之下的聯營公司和合營公司本年度業績所佔份額下降。