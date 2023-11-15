日財相：續用盡措施應對圓匯波動

日圓匯價繼續於低位徘徊，周二兌每美元曾見151.8，相當於每百日圓兌5.144港元，與前日創下的低位相近。日本財務大臣鈴木俊一重申，將會「繼續以一切可能的措施」應對匯市波動。隨着日圓跌勢愈來愈嚴重，市場亦關注日本財務省及日本央行會否出手干預，防止日圓過度貶值。

兌每美元穿152或干預 鈴木俊一表示，日圓匯率過度波動是不合適的，而且「我們意識到日圓疲軟有利有弊」，認為貨幣以反映基本面的穩定形式波動非常重要。此前市場推算，日圓兌每美元在152至155的水平都可能會觸發當局干預匯價，原因是大多數日本企業對日圓貶值的對沖倉位只能保障在該水平附近，意味一旦日圓失守152，可能會有大量日企需要額外沽出日圓、買入美元，使日圓跌勢加速。

ING銀行外匯策略師Francesco Pesole表示，無論美國經濟及美元表現如何，日圓現階段似乎難以從目前情景中受益。市場正在測試日本政府容忍水平，觀望當局會在甚麼時候干預。

圓匯本港時間昨晚曾由151.7邊緣急升至150.8附近。

專家估上季GDP轉跌 從基本面看，市場對於日本即將公布的經濟數據不樂觀，某程度上也是日圓表現疲弱的原因之一。經濟學家估計，截至9月底止一季，日本實質國內生產總值（GDP）以年率計萎縮0.4%，前一季度增長4.8%。其中，淨出口可能會是拖累GDP倒退的主因，特別是其他方面的數據正停滯不前。

經濟學家稱，黏性通脹和停滯不前的就業可能削弱了消費意願。在支持率持續下降的情況下，日本首相岸田文雄已選擇通過增加支出來支持消費者和企業。日本內閣上周批准了一項13.2萬億日圓的追加預算，這些措施的重點是降低所得稅以及向低收入家庭發放補貼，旨在幫助消費者應對通脹超過薪酬漲幅引發的生活成本危機。