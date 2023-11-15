OPEC上調今年石油需求增長預測

隨着石油輸出國組織（OPEC）的月度報告展望紓緩市場對需求減弱的擔憂，國際油價靠穩，紐約期油及布蘭特期油昨日上揚，分別高見79.25美元及83.48美元水平。

中美經濟強 帶動需求 OPEC月報顯示，該組織10月份原油產量為每日2,790萬桶，按月高出8萬桶。當中，沙特阿拉伯10月油產為每日899.2萬桶，9月為每日901.8萬桶；伊朗10月油產為每日311.4萬桶，9月為每日306.9萬桶；伊拉克10月油產為每日432.9萬桶，9月為每日431.4萬桶。該組織補充，倘若10月的產量持續到12月，則第四季的單季缺口將達到300萬桶。

OPEC報告又指，石油市場基本面仍然強勁，過度的負面情緒正籠罩着全球油市，認為投機行為乃近期油價下跌的主因；但強調儘管負面情緒誇張，但前景是積極的，並將今年全球石油需求增長預測上調每日兩萬桶至每日246萬桶，明年增長預測維持於每日225萬桶。

該組織認為，中、美兩國經濟增長強於預期，是石油市場更加樂觀的主要原因。該組織把今年美國經濟增長預期從2%上調至2.3%，明年經濟增長預期從0.7%上調至0.9%；而中國的需求健康，原油進口量比9月份每日高出24萬桶。OPEC及其盟友（OPEC+）將在11月26日召開制訂政策會議。

另方面，外媒指美國正調查涉嫌違反俄羅斯石油制裁的行為，美國財政部已要求30家船舶管理公司，提供逾百艘涉嫌以高於西方石油價格上限的價格，運輸俄羅斯原油的船隻訊息。

俄供應增 油價累挫10% 回顧9月以來，國際油價累跌一成，除了高利率及強美元因素使然之外，分析指俄羅斯西部港口的原油運輸量增加，意味其原油出口上升，增加市場供應，從而壓抑油價表現，也是重要原因之一。

儘管作為與沙特阿拉伯達成協議的一部分，俄國承諾減少出口量，且美國為首的西方經濟體對俄國油價設置了上限，但俄國的出口量仍在增加。另外媒引述Kpler的船舶追蹤數據，尼日利亞、圭亞那、安哥拉和委內瑞拉等經濟體亦在向全球市場出口更多石油。