特步遭大行下調目標價 股價瀉16%

股價受壓，主要緣於特步近日在官方社交平台發布今年「雙11」購物節期間銷售情況，主品牌銷售表現低於預期；累計線上商品交易總額（GMV）11億元人民幣，按年增20%，低於管理層預期的20至30%。

雙11銷售遜 削全年盈測 管理層考慮到「雙11」主品牌線上銷售未如預期、折扣增加、線上退貨率按年增5至10個百分點、物流成本增加等因素，下調全年收入及淨利潤預期至按年增逾10%。

一如券商瑞銀預期，特步下調指引對其股價產生負面影響。該行下調特步2023至2025年的每股盈測6至7%，以反映近日因需求疲軟而導致銷售及利潤較預期弱，並將其目標價由10.4元下調至9.4元，評級仍為「買入」。

另一投行野村更將其目標價由11元下調至7.4元，以反映市場競爭加劇或影響第四季及明年銷售。大和亦下調特步2023年及2024年度每股經調整攤薄盈利預測6.9%及13.9%，以反映價格競爭在本土品牌之間加劇，導致更實際的收入及利潤率假設，目標價由9.5元下調14%至8.2元；中金亦將其目標價下調21%至7.91元。