譚仔半年賺8162萬

期內，譚仔的中期收益增長，主要受惠於餐廳網絡淨增加14間，及香港可比較餐廳收益錄得溫和增長。香港業務收益為12.96億元，按年增8.2%，主要受到可比較餐廳收益按年增加2.9%所帶動；經營溢利增加12.9%至2.62億元，經營利潤率錄20.2%的高水平；日均每座位售出6.1碗麵，日均每餐廳收益升1.4%至3.91萬元。

內地海外虧損收窄 截至9月底，公司整個餐廳網絡擴展至222間餐廳；當中，在香港擁有184間餐廳，淨增加兩間門店，顧客平均消費增加0.8%至61.6元，經營利潤率增加0.8個百分點至20.2%。

內地及海外市場收入按年增44.1%至9,126.7萬元，經營虧損收窄68.3%至534.7萬元。單計內地市場，期內公司新開設7間餐廳，主要位於廣州、東莞、中山及珠海；截至9月底內地設有24間餐廳，其中3間業績欠佳的餐廳結業後，在深圳的餐廳數目減至10間，其餘14間餐廳則設於大灣區其他城市。不過，為應對內地市場經濟放緩，公司計劃於截至明年3月底止財政年度的餘下時間內減緩擴張步伐，而新增的餐廳將主要集中於廣州及大灣區的二線城市內。

展望未來，集團將繼續於現有及海外市場擴展業務網絡。上月底，譚仔與澳洲知名餐飲品牌ST Group成立合營公司，譚仔間接持股49%，目前正在磋商以特許經營模式進軍澳洲市場，冀借助合營夥伴的特許經營網絡、基礎設施及往績，料能以較低的初始投資及創辦成本進軍澳洲市場，並降低風險。此外，譚仔與菲律賓綜合企業Suyen Corporation的附屬公司合作，擬以特許經營模式進軍菲律賓市場。

在港特許經營丸亀 同日，譚仔公布，與控股股東Toridoll日本訂立主特許經營協議，在香港經營「丸亀製麵」餐廳業務，以擴大品牌組合及提升市場地位；主特許經營協議初始年期3年至2026年11月12日止，譚仔獲授予香港的獨家權利，建立及經營「丸亀製麵」餐廳業務，以及授權非聯屬第三方發展及經營相關特許經營餐廳。公司主席兼行政總裁劉達民表示，與股東的戰略合作，有助公司在香港米線市場外，開拓新業務版圖，推動品牌組合多元化，帶動整體業務增長。

譚仔獲授予香港的獨家權利，建立及經營「丸亀製麵」餐廳業務。 譚仔國際中期業績摘要