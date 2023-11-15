會計師公會：僅7.5%上市企採ESG外部鑑證

市場愈來愈重視環境、社會及管治（ESG），但為可持續報告進行鑑證並非強制要求。香港會計師公會一份報告顯示，在1,882間以12月年結的香港上市公司中，只得141間有採用外部鑑證，佔比7.5%，數量較2021年增加65.88%。該公會會長方蘊萱解釋，由於ESG鑑證沒有強制性，公司或需平衡相關的成本效益，令其採取觀望態度，坦言本港要建立生態圈，仍須其他配套配合，例如制訂鑑證標準、監管準則、人才庫等。

該公會認為，以往未有一套廣泛採用、具一致性的國際ESG報告準則框架，是鑑證提供者目前正面對的挑戰。不過，隨着國際可持續準則理事會（ISSB）在國際財務報告準則框架下，發布首兩項針對投資者的國際可持續準則，相信情況或有所改善。

藍籌公司使用比例52% 她指出，歐盟在ESG發展較快，當地已規定企業ESG須具「有限度鑑證」或「全面性鑑證」，而美國在「有限度鑑證」規定則在起草階段，認為隨着市場發展，香港「有朝一日都會做」，以配合國際大趨勢，但非短期內的事，現階段亦未見有相關路線圖。

報告顯示，市值逾380億元的香港大型上市企業，採用ESG外部鑑證的比例達41.6%，恒指成分股企業使用外部鑑證的比例更達52%。她認為，結果合乎預期，因大型公司投資者較國際化及擁有較豐富資源，故反應較為迅速；又引述國際調查數據指，全球大型企業約有一半使用ESG外部鑑證，新加坡的比例為38%，反映本港在未有強制要求上市公司進行ESG鑑證的情況下，與全球水平相若。