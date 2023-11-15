騰訊音樂去季收入65億 挫一成

業績公告顯示，「社交娛樂服務及其他服務」的收入按年挫48.76%至20.16億元，原因是公司調整了部分直播互動功能，並實施更嚴格的合規程序。

事實上，該公司已預先警告，上季總收入會因此按年倒退「低至中十幾個百分點」，全年也會跌「低至中個位數」。上季社交娛樂服務的移動端月活躍用戶為1.29億戶，按季下跌5.14%，按年減16.77%；單個付費用戶月均收入按年跌幅擴大至51.38%，僅86.2元。不過，付費用戶數增至780萬，按年及按季分別上升5.4%及4%。

成本降 毛利率擴至35% 公司上季在線音樂服務收入按年增長32.74%至45.53億元，期內月活躍用戶5.94億，按年跌4.19%，按季則持平，付費用戶突破一億大關，達1.03億，按年增長20.75%，單個付費用戶月均收入按年增長17.04%至10.3元，連升6季，亦創新高。

社交娛樂服務收入下降也減少了分成成本，對沖版權內容成本和廣告代理成本上升，整體營業成本仍按年縮減14.81%；而且音樂訂閱和廣告服務增長、原創內容逐漸增加，整體毛利率按年擴闊3.02個百分點至35.65%。控制成本使列帳純利仍能按年增長10.08%至11.68億元。

人工智能（AI）蔚為風潮，公司亦特別提到，運用大語言模型（LLMs）提高音樂發現及消費的效率，跟高通合作利用硬件的AI計算能力提升流動設備端的聽歌體驗；同時與更多車廠和車型合作擴大市場覆蓋。