瑞銀估聯儲明年減息2.75厘

臨近年底，各大投資銀行紛紛發表明年全球市場展望，當中又以美國聯儲局的貨幣政策預測最受投資者關注。瑞銀投資銀行估計，明年聯儲局將會大手減息2.75厘，屬於主流大行中最「鴿派」的預測，並預料明年聯儲局的貨幣政策與歷史上多次的減息周期一樣，都是會在短時間內大手減息。

最快3月行動 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員預計明年最高機率的潛在減息幅度僅為0.75厘，其他華爾街頂級投行、乃至聯儲局自身的「點陣圖」預測也相近，大多落在0.5至1.25厘區間。換言之，瑞銀投行的預測確實相當進取。該行估計，由於通脹迅速回落，加上明年第二季之前經濟陷於衰退，聯儲局最快會在明年3月減息，到明年底聯邦基金利率的上限將回落至2.75厘（下限2.5厘）。

瑞銀投行又引述歷史數據支持其觀點，回顧過去30年來的貨幣政策寬鬆周期，十國集團（G10）中除了日本以外，其他所有經濟體於減息階段期間，平均會在15個月內把政策利率下調3.2厘。

值得留意的是，雖然聯儲局近期再三重申「要把利率維持在高位更長時間」，但包括主席鮑威爾在內的聯儲局官員，過去的預測都「劣迹斑斑」，多數時候都估錯貨幣政策路徑。因此，把聯儲局的言論「反向理解」準確度實際上會更高，故而瑞銀的預測其實不無道理。

今次瑞銀市場展望的另一驚奇之處，在於對美國國債孳息率的觀點。該行雖然預測聯儲局會大手減息，但料明年底10年期美債孳息率只會回落至3.5厘左右，即僅較目前水平下跌約一厘。一般而言，大手減息往往會伴隨着債息暴跌，但瑞銀卻認為，美國國債發行量高企會打壓債價，為債息提供支持。