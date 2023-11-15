華為旗艦手機國產零件佔47%
中國科技巨擘華為旗艦手機Mate 60 Pro，一直被外界視為重返智能手機市場「頭炮」，不但突破美國自2019年起的高壓封殺，還增強了中國製造及科技創新自立的決心。有外媒與研究公司Fomalhaut Techno Solutions等聯手拆解該部高階智能手機的零部件組合，結果發現由中國製造的零部件成本佔比高達47%，比3年前的Mate 40 Pro高出18個百分點。
Fomalhaut估計，Mate 60 Pro零部件的總成本為422美元。當中，華為手機最昂貴的元件有機發光二極體（OLED）顯示器的供應商，由南韓LG Display轉為深圳上市的京東方科技集團。同時，更具爭議的結論是，Mate 60 Pro再被質疑搭載了中芯國際(00981)最先進7納米技術打造支援5G網絡的「麒麟9000S」先進處理器，有別於舊款Mate 40 Pro由台積電生產的晶片，但兩者均由華為子企海思半導體設計。
儘管以美國蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone手機為例，首次搭載7納米製程晶片已屬久遠的2018年出品，但如果中國採用過去曾被認為落後長達7年的自主技術，僅用短短4年左右時間就追趕上來，華為的成長速度仍叫人驚訝。Mate 60 Pro會否觸動美國華府的監管神經，以進一步加強對中國晶片相關的制裁力度，仍屬未知數，但美國長臂管制中國出口先進設備以來，足見中國技術實力正迅速提高。
與美團合作 研鴻蒙應用
作為美國盟友的日本，在Mate 60 Pro按金額計算的零部件份額更大降至1%，惟Fomalhaut指，Mate 60 Pro供貨產量能否承接才是關鍵。
現時華為正逐步打破美方的箝制，其自家開發的作業系統鴻蒙（HarmonyOS）正式大派用場。華為公布，與美團(03690)達成合作，以HarmonyOS為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。內媒形容，安卓（Android）版本與鴻蒙或將不再兼容，刺激近日滬深上市的華為鴻蒙概念股飆升，思特奇、九聯科技昨均飆20%，雙雙漲停。
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