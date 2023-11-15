華為旗艦手機國產零件佔47%

中國科技巨擘華為旗艦手機Mate 60 Pro，一直被外界視為重返智能手機市場「頭炮」，不但突破美國自2019年起的高壓封殺，還增強了中國製造及科技創新自立的決心。有外媒與研究公司Fomalhaut Techno Solutions等聯手拆解該部高階智能手機的零部件組合，結果發現由中國製造的零部件成本佔比高達47%，比3年前的Mate 40 Pro高出18個百分點。

儘管以美國蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone手機為例，首次搭載7納米製程晶片已屬久遠的2018年出品，但如果中國採用過去曾被認為落後長達7年的自主技術，僅用短短4年左右時間就追趕上來，華為的成長速度仍叫人驚訝。Mate 60 Pro會否觸動美國華府的監管神經，以進一步加強對中國晶片相關的制裁力度，仍屬未知數，但美國長臂管制中國出口先進設備以來，足見中國技術實力正迅速提高。