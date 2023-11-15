新地鄺肖卿膺中國女首富

至於第4名的立訊精密董事長王來春，公司主營消費電子產品，是頭5位之中唯一的非地產女企業家，身家530億元。

今年94歲的鄺肖卿，為郭得勝的第二任妻子，二人於1947年由廣州移居香港，其後郭與合作夥伴創立新鴻基地產。郭得勝於1990年去世後，新地大部分時間都由他倆的兒子及孫兒女打理。

鄺肖卿本人最矚目則是因為要介入家族內糾紛，在2008年出任公司主席至2011年退任。以昨日收市價77.9港元計，新地市值逾2,257億港元。鄺肖卿通過信託基金持有新地股份，是公司最大股東。

碧桂園市值年內蒸發72% 至於碧桂園，昨日股價隨大市下跌1.33%至0.74港元，公司市值約207億港元，市值由年初至今縮水逾72%。

事實上，碧桂園非唯一陷債務危機的內房企，以往內房企都以高槓桿率去借貸，以換取高速發展，但近年利率不斷上升，加上樓市低迷，令內房企頻頻爆煲。萬科集團創始人王石曾於今年8月指，內地樓市的賺快錢高速增長時代已結束，調整周期是不可避免的現實。業界進行積極調整，要借鑑香港地產商的經驗，以迎接未來的挑戰。

當時他稱讚包括新地在內的香港地產商，在經歷了多個高低房地產周期後，積累了寶貴的經驗，特別是在資產負債管理和策略調整方面。香港地產公司的資產負債與內地地產商相比都非常低，就算和美國其他一些發達國家比，負債率也比較低。而且，「地產開發是非常慢的，不高速運轉，一步一腳在那開發，水準非常高」，認為學習香港到現在一點不過時。

本次的女企業家榜與胡潤百富榜總榜不同，單獨計算從家族財富中剝離出的女企業家個人財富，財富計算乃截至9月1日止。

吳亞軍 楊惠妍 中國女企業家財富排名