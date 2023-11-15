美通脹低過預期 道指早段飆505點

美國通脹正在穩步回落，10月消費物價指數（CPI）按年升幅為3.2%，低過市場預期，亦較9月時回落0.1個百分點。撇除能源及食品的核心CPI則升4%，同樣低過預期，核心通脹回落主要受到二手車價格按年大跌7.1%所推動，而備受關注的住屋成本則仍錄得6.7%的按年升幅。

值得留意的是，10月能源價格按年下跌4.5%，是帶動整體通脹數據回落的一大助力。數據公布後，美匯指數應聲下跌，一度挫0.74%至104.84；10年期美國國債孳息率亦回落至4.472厘。

美股周二早段揚升，道指曾升505點，報34,843點；標指升80點，報4,491點；以科技股為主的納指升309點，報14,076點。

橋水續押注新興市場 大型對沖基金橋水（Bridgewater）公布13F季度持倉文件，於截至9月底止一季內，橋水保持對新興市場的押注，額外買入125.15萬單位的安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG），持倉股數增加6.98%；其持有IEMG價值達到9.12億美元，佔整體持倉5.52%，使該交易所交易基金（ETF）成為第一大美股持倉；另邊廂則減持Vanguard新興市場股指基金ETF（VWO）。

與此同時，橋水稍為調整美股ETF的倉位，在增持安碩核心標普500 ETF（IVV）之餘，亦減持了SPDR標普500 ETF（SPY）。新建倉的股票則只有兩隻，是串流影視平台Netflix及無廠半導體公司博通，分別涉資3,585.31萬美元及4,488.53萬美元。

家得寶季度純利跌12% 看好新興市場的美資機構絕不止橋水。美國最大退休金之一、教師退休基金會（TIAA）旗下資產管理機構Nuveen的首席投資官Saira Malik表示，新興市場經濟表現各異，但增長超出預期的經濟體絕對值得關注。在債市方面，新興市場債券約10厘的孳息率讓其相比其他資產更具吸引力；新興市場股票「有吸引力的估值、健康的盈利預期」，並且在許多情況下，公司治理也得到改善。她又指，雖然美國資產可能在短期內提供相對安全的避風港，但投資者應該考慮更廣闊的多元化視野和潛在的更高回報。

企業消息方面，美國連鎖五金及建材銷售商家得寶公布，截至10月29日止季度收入按年跌2.98%至377.1億美元；純利按年跌12.19%至38.1億美元。該公司亦收窄全年業績指引範圍，料年度收入及同店銷售按年跌3至4%，較先前估計跌幅2至5%收窄兩個百分點。