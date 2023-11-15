華傳3大工程擲萬億救樓市

10月份內地經濟活動步履蹣跚之際，市傳中國計劃最快於本月推出「三大工程」包括建設保障房、城中村改造及「平急兩用」公共基礎建設的具體措施，為此提供至少一萬億元人民幣的資金規模，以支撐陷入困境的房地產市場。

今年中國重量級會議曾多次提及「三大工程」，如10月底舉行的中央金融工作會議上亦再次提出加快保障性住房等「三大工程」建設，構建房地產發展新模式。外媒引述消息指，中國人民銀行考慮透過專項借款、抵押補充貸款（PSL）等政策工具，分階段經政策性銀行注入中長期的低成本資金，資金最終流向家庭用於置業。

人行資料顯示，PSL在10月餘額與9月持平，約為2.9萬億元人民幣。此工具於2014年設立，主要目的是通過政策性銀行提供資金來支持棚戶區改造項目，棚改項目曾於2015年通過貨幣化安置，即政府直接以貨幣的形式補償被拆遷棚戶區居民，之後居民再到商品房市場上購置住房，去庫存貢獻不可磨滅，同時令資金最終流入樓市，更順勢推高各地樓價，但後來因加劇了三、四線城市的房地產泡沫而受到批評。