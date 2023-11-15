資金偷步炒 恒指夜期曾漲逾300

在中美元首會面前夕，市場觀望氣氛濃厚。港股昨日缺乏方向，恒生指數全日波幅僅得206點，成交768.71億元，連續4日少於800億元，「北水」轉淨流入13.63億元。受內地擬再出招救樓市的消息刺激，恒指夜期昨曾升逾300點，在17,700點水平徘徊。

回說昨日恒指早段升最多139點，惟無以為繼，再受制17,500關，一度倒跌67點，低見17,358點；收市報17,396點，挫29點或0.17%。國企指數收報5,964點，跌24點或0.41%；科技指數收報3,951點，下滑29點或0.74%。

金力新能源傳港上市 儘管港股表現疲弱，仍有企業計劃來港上市。早前擱置在內地上市計劃的電池製造商金力新能源科技，市傳有意最快明年在香港上市，集資數億美元，估值約20億美元，並與潛在顧問進行初步磋商，惟仍然處於初步階段，規模和時間等細節或有變。

設學院谷家族辦公室 展望後市，資深股評人陳炳強表示，中美元首將會於周三會晤，投資者憧憬兩國外貿或外交關係能夠改善，對股市有利好作用，但認為兩國關係未必因今次會面而明顯緩和，料對港股支持力度不大，恒生指數短期仍然有機會考驗17,000點技術支持位。

另邊廂，財經事務及庫務局副局長陳浩濂正在阿聯酋杜拜外訪，以推進香港與杜拜的金融合作和共同發展，尤其為家族辦公室業務建立廣泛聯繫。

據悉，行程中，陳浩濂與包括王室成員在內的不同家族辦公室作個別會面，向其介紹香港推動家族辦公室業務的政策措施，並鼓勵他們到香港成立區域辦公室，以把握亞洲及內地市場的不同機遇，而這些家族辦公室對香港作為國際金融中心可提供的服務和內地市場的機遇感興趣。