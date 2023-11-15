內地復甦乏力 放風泵水在即

財長派定心丸 券商籲財政加碼刺激 眼見內地上月金融數據反映需求復甦不足，內地官媒昨日隨即一同「放風」指，中國人民銀行年底前有機會再降準，連同中國官員派「定心丸」穩定外界對中國經濟的信心，可是內地股市昨日反應平平，滬深300指數僅升0.07%，人民幣匯價亦稍微走弱。市場期望除了在市場流動性維持寬裕之外，中央在內房方面能推出更大力度的穩定措施，改善就業及營商景氣，才能提振市場信心，助居民及企業安度年關！

綜合內地4大證券報章頭版昨日不約而同提及人行或下調存款準備金率（降準），其中有指為維護銀行體系流動性合理充裕，加強金融支持實體經濟的穩定性及可持續性，加上匯率等約束因素緩和，年底前再降準是有空間及必要的。

實際上，市場普遍預期內地降準，滙豐估計人行會在今年底前降準0.5個百分點，明年再降準0.5個百分點，並預期明年第二季及第三季將分別減息0.1厘。

向實體經濟貸款未大增 中金公司則指出，雖然上月貸款按年增加，但主要由非銀行金融機構影響，流向實體經濟貸款未有明顯增長，甚至從需求端而言，政府部門融資佔了全部新增融資的84%；財政仍需進一步發力，對沖經濟內生的下行壓力。瑞銀預期中國經濟增長將自今年的5.2%放緩至明年的4.4%。

防人幣太弱 調升中間價 昨日人民幣在岸價官方收報7.2933兌每美元，較上一日官方收市跌5點子，截至下午4時，離岸人民幣兌每美元報7.3028，跌0.13%，及後於晚上反彈。

至於官方開出的中間價報7.1768，按日上調一點子，高過市場預期，由於人民幣兌每美元已接近2%的交易區間上限，分析員指把其解讀為官方試圖遏制人民幣過度疲軟。

此外，人行昨日展開4,240億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率持平在1.8厘，公開市場單日淨投放710億元，為連續第5日淨投放。市場關注人民銀行對於今日到期的8,500億元中期借貸便利（MLF）操作。

中國財政部部長藍佛安表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，尤其是第三季以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，預計第四季中國經濟將保持回升向好勢頭，還說中國仍是世界經濟穩定成長的重要引擎。他又呼籲，當前世界經濟復甦勢頭不穩，各方應加強宏觀經濟政策協調，推進貿易投資自由便利化，構建更緊密的區域產業鏈、供應鏈，共建開放型亞太和世界經濟。

私募基金傳放售中國資產 惹人關注的是，外媒報道，以往大舉押注中國的私募基金公司在中國累積超過1.5萬億美元資產，如今因為公開市場低迷且估值吸引力欠奉，基金公司正考慮通過非公開市場轉讓資產。然而，出於對中國投資風險的憂慮升溫，一些買家要求折讓30至60%以上，對比歐洲和美國的折讓只是接近15%。外媒引述Monument Group的合夥人Niklas Amundsson表示，中國已經失寵，全球投資者暫時將其擱置在一旁。

不過，金管局副總裁陳維民昨出席活動時提及，目前亞洲地區私募股權公司管理的資產達到3.2萬億美元，是僅次於北美的第二大私募資本市場。今年中國的私募股權及風險投資強勁反彈，首3季的融資額幾乎已經等於去年全年。可見外資在沽、內資在買，最終誰勝誰負，相信距離有結果之日，愈來愈近。

離岸人民幣年內表現