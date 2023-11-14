宏觀剖析：加息周期勢逆轉 多元部署

儘管美國第三季國內生產總值（GDP）明顯反彈，但最近的數據繼續顯示美國經濟放緩。美國製造業活動連續第12個月收縮，就業增長已回軟，最重要是工資增長亦在減慢，佐證勞動力市場並未有過分緊張。

目前對美國核心通脹將在未來一年放緩充滿信心，因消費物價指數（CPI）中的滯後部分才剛開始減速。如果勞工需求如預期般明顯轉弱，美國聯儲局不會希望限制性貨幣政策將經濟推向全面停滯，這是聯儲局和市場都預期明年底前減息的原因。

企業盈利回升帶動美股 目前，固定收益資產收益率水平吸引，4年期美國投資級別企業債孳息率接近6.25厘。聯儲局主席鮑威爾為進一步加息設定較高門檻後，債券價格升幅加速。

鮑威爾指出，最近數據顯示工資增長放緩和通脹預期穩定，值得留意的是，沒有任何就業職位減少的情況下已出現以上物價回軟迹象。鮑威爾連續兩次議息會議宣布維持息率不變，印證為何建議投資者考慮減持現金類資產並增持債券。

另方面，企業利潤在經濟放緩中上升。過去兩個季度的標普500指數成分股每股盈利已從年初低位回升。每股盈利經歷一整年溫和下跌後，第三季按年重拾增長，已公布的第三季度企業業績較保守預測高出約6%。由於大多數股票表現疲弱但企業盈利回升，因此預期未來一年的股票回報將更好。雖然暫時仍未發生，但如果債券孳息率下降，信貸市場從緊轉鬆，或有利美股在未來一年大幅上漲。

此外，對投資者而言，增長是股市常態。自第二次世界大戰以來，美國經濟有87%的月份錄得增長，雖然股市按月波動較大，但美股自第二次世界大戰以來有78%的年度回報均為正數。不少行業在今年受到「滾動式衰退」打擊，但這不會在明年重現，這是投資者應該考慮增持股票的原因之一。

還有的是，擇時進出股票市場往績黯淡。投資者或因擔憂經濟衰退及投資虧損而選擇一直觀望至今，但擇時入市並非良好投資策略，多元化投資組合在目前環境明顯佔優。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪