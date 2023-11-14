名家筆陣：美經濟困局恐愈陷愈深

美國10年期國債孳息率在過去3年累升4厘，此等急升當屬過去40年來第一次，也打破了長債從1981年開始的長期下降軌迹。因長債急升的關係，也開始有投資者懷疑1987年的股災會否重現？87年股災是如何發生，到現在仍沒有一個肯定的答案，有人歸咎於程式交易對沖方法，也有人提出是因為美國10年期債息在股災前半年急速上升。

今輪利率上升是否會導致另一次股災？這個問題難以回答。但可以與大家分享幾個有趣的觀察。

債息倒掛預示明年衰退 首先，雖然聯儲局由去年3月開始加息，但美國經濟卻看似出奇地強勁，一方面由於政府財政政策仍然相對寬鬆，另方面也在於疫情期間，政府極寬鬆貨幣政策的餘波未過。其實從歷史看來，加息並非必然會在短時間內導致經濟衰退。例如在1994年到1995年初，聯邦基金利率由3厘加到6厘，但美國經濟要到2001年才出現衰退。

相比於息率變化，3個月對10年期的孳息率倒掛對經濟的預測性可能更加準確。從過去6次孳息倒掛的歷史來看，孳息倒掛出現後，經濟平均在14.5個月後進入衰退，最長時差為近23個月，最短為近10個月。今次周期，孳息在去年11月開始出現倒掛，如把時差關係和極寬鬆貨幣政策的影響同時考慮進去，衰退有機會在明年出現。

其次，當名義經濟增長率高於聯邦基金利率時，國內生產總值（GDP）的增速高於一國債務的增速，債務佔GDP比率自然會下跌，相反亦然。自2009年開始，除了在疫情最初期外，美國名義GDP增速都比聯邦基金利率來得高，這代表在過去十多年，美國國債風險不大。但從聯儲局加息以來，名義經濟增長率與聯邦基金利率的差距愈來愈小，如果名義經濟增速進一步下滑至低於聯邦基金利率，美國國債對GDP的比率將會易升難跌，國債風險因而也會增大。

憂高利率掀企業破產潮 再者，美國長短債利率上升，代表債券的價值下跌，在過去40年債券價格差不多只升不跌，銀行已經習慣用債券作為貸款和衍生工具的抵押品，許多貸款不再建基於對公司業務還款能力的基本分析。今年初硅谷銀行所出現的問題已經是一個先兆，如長短利率繼續上升，有機會看到再有銀行、私募信貸基金或其他金融公司出現問題。

最後，根據聯儲局數據，從去年底開始，美國商業和工業借貸的按年增速愈來愈低，9月已經幾乎沒有增長。全美獨立企業聯盟數據也指出，美國小型企業目前所付的平均借貸利率大約為9.8厘，絕對不低，所以估計有不少小型企業可能已出現財務困難。美國小型企業佔了全國就業的近一半，如果小企出現破產潮，定對經濟有所影響。

美國經濟能否繼續擺脫加息的影響，難度將愈來愈高。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）