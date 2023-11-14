新盤概況：譽林晒冷周五賣30伙
樓市減辣後，發展商推盤步伐加快，早前突擊開價的永義國際(01218)何文田譽林，落實於周五進行首輪樓賣，以先到先得形式發售首張價單全數30伙。
資料顯示，當日銷售單位戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積260至754方呎，價單設4種付款方法，為不同戶型單位提供介乎9.8萬至22.8萬元的家具折扣，先扣除上述優惠後，再扣減即供最高10%折扣，折實價529.7萬至1,701.9萬元，呎價約17,909至22,612元，入場呎價屬同區7年最低。
曉柏峰暫收逾300票
恒基地產(00012)長沙灣西洋菜北街曉柏峰亦快將推售，項目開價後持續進行認購登記。消息指，截至昨晚8時，項目錄逾300張入票，以首張價單100伙計，超額逾兩倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目設計團隊在兩座住宅大樓中，加入四組雙層特色花園平台。
此外，近期新盤交投保持穩定，信和置業(00083)旗下合作項目連錄買賣，其中將軍澳日出康城凱柏峰III昨沽出兩伙，分別為3A座18樓F室及19樓F室，同屬實用面積457方呎兩房戶，成交價均為766.4萬元，呎價同約16,770元。據悉，該兩伙由同一組買家購入。
揚海售兩戶套9560萬
同系西南九龍維港滙II昨亦售出6座23樓C室三房戶，成交價1,967萬元，呎價約24,899元。維港滙系列11月暫錄3宗成交，涉逾6,531萬元。
香港仔黃竹站港島南岸項目連錄成交。由嘉里建設(00683)及信置等合作發展的第2期揚海，售出兩伙，套現9,560萬元，售價較高為1B座18樓A室，以5,900萬元沽，呎價約41,549元。至於路勁地產等合作的第1期晉環連沽3伙，包括2A座39樓A室四房戶以3,700萬元售出，呎價約33,095元。
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