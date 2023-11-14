新盤概況：譽林晒冷周五賣30伙

資料顯示，當日銷售單位戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積260至754方呎，價單設4種付款方法，為不同戶型單位提供介乎9.8萬至22.8萬元的家具折扣，先扣除上述優惠後，再扣減即供最高10%折扣，折實價529.7萬至1,701.9萬元，呎價約17,909至22,612元，入場呎價屬同區7年最低。