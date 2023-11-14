二手低價：利奧坊‧曉岸銀主盤355萬售 貶兩成

跌市下銀主及業主鬥平兼鬥快爭出貨。旺角利奧坊‧曉岸納米銀主盤剛以355萬元售出，不足兩年帳面貶值逾兩成，而昨日單日市場就連錄至少9宗業主蝕讓個案。

海濱花園持3年蝕95萬 富堡城物業廖志財表示，上述利奧坊‧曉岸2座高層F室，實用面積約198方呎，開放式間隔，銀主開價395萬元，減價40萬元沽出，呎價約17,929元，低估價約10.8%，原業主2021年12月以450萬元購入，帳面跌價95萬元。資料顯示，該單位11月曾開價340萬元拍賣。

私樓業主「狠蝕」賣樓。中原丘漢偉指，荃灣海濱花園8座中層F室，實用面積約496方呎，享海景，有裝修，累減83萬元，同區客以535萬元購入，呎價約10,786元，約3年帳面蝕95萬元。

該行賴作智指，粉嶺碧湖花園5座中層E室兩房戶，放盤不足一個月，減價至433.8萬元售出，呎價約10,845元，單位約3年貶值約13.2%。

市區單幢樓低於8年前購入價沽出。利嘉閣李嘉輝稱，馬頭角喜點高層A室，實用面積約273方呎，僅以388萬元成交，呎價約14,212元，原業主2015年一手購入，帳蝕23萬元。

移民盤蝕幅更顯著。美聯周永業表示，筲箕灣i•UniQ譽都高層A室兩房戶，原業主已移民，剛以690萬元易手，呎價約15,471元，約3年帳蝕140萬元。中原袁顯岸指，紅磡半島豪庭5座低層F室兩房則王，原業主持有單位約20年移民急讓，累減至880萬元沽，同類型單位做價罕見跌穿千萬元，呎價約15,686元。

康怡兩房呎價跌穿一萬 大型屋苑樓價尋底。利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康怡花園E座高層兩房戶，劈價180萬元，成交價520萬元，屋苑呎價跌穿一萬元，僅約9,924元。

另外，市場消息稱，元朗錦田北PARK YOHO Sicilia第1A座中層單位售488萬元，呎價約9,959元，屬同類型新低價。