公屋連環減百萬沽

寶林做價今年低 長安180萬成交 本地二手樓市掀起劈價潮，即使向來入場門檻最低的未補價第二市場公屋，近日都要劈價「一球」才有承接。將軍澳寶林邨單位累減103萬元後，終以175萬元售出，料屬今年做價低位。另青衣長安邨單位，亦要減價100萬元後，才獲同區客買入。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述為寶林邨寶智樓高層16室，實用面積約381方呎，現為一房間隔，去年9月放盤叫價278萬元，累減約37.1%，終獲綠表買家購入，呎價約4,593元。資料顯示，該盤第二市場9月曾錄一宗做價175萬元成交，屬同類市場今年最低價。

田景降價39% 95萬易手 青衣公屋都錄劈價個案。美聯黃俊傑表示，長安邨安泊樓高層32室，實用面積約381方呎，現為套兩房設計，最初以280萬元放售，其後多次下調叫價，同區分支家庭客在購買證12月到期前，以180萬元購入，呎價約4,724元。

事實上，近日公屋市場連錄低於200萬元成交。市場消息透露，上水天平邨天賀樓中層11室，實用面積約381方呎，未補價市場叫價198萬元，共降價近兩成，日前以160萬元成交，呎價約4,199元。另外，屯門田景邨田樂樓低層單位劈價近39%，日前僅售95萬元。

第二市場居屋都錄低價成交，部分重返10年前水平。市場消息稱，馬鞍山錦龍苑C座中層單位，實用面積約401方呎，原則兩房間隔，市傳僅以289萬元易手，呎價約7,207元。原業主2013年以同一價錢購入，屬帳面平手離場，料需蝕使費。惟代理指，上址目前只於已補價自由市場以430萬元放售。

兆隆苑已補價賣250萬 粉嶺居屋昌盛苑減價後錄本月首宗買賣。中原劉德興指，單位為D座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減50萬元，以第二市場價480萬元沽出，呎價約7,385元。

此外，已補價自由市場居屋也錄劈價百萬元成交。祥益黃文樂指，屯門兆隆苑低層8室，實用面積約376方呎，議幅達100萬元，獲同屋苑換樓客以250萬元購入自用，呎價約6,649元。

第二市場公屋大幅劈價成交個案