壽司郎母企預告港分店倍增

壽司郎母企Food & Life Companies（F&L）發表2024至2026財政年度中期發展計劃，預告把香港的餐廳數量加碼一倍，氣勢不輸「10年間把香港分店擴充至200間」的薩利亞，蓋過本財年僅準備在香港開兩家Donki的泛太平洋國際（PPIH）。

上財年港生意額增五成 9月底止上財年，撇除匯率影響，F&L於本港的生意額按年增長49.8%，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長43.2%。期末，該企於本港經營25家餐廳（壽司郎和杉玉），預計本財年增至36間，兩年後達45家，2026年9月底再擴充到52家。

F&L直認本港人口減少，擴充又會「自己打自己」，降低店均收入，但會從同樣勞動力緊缺的日本引入「省人化模式」，增強每店的生產力。

F&L對內地更是鬥志昂揚，預計2026年9月底會開店201間，比今年9月底僅34家多近5倍。該企也並非不知福島核污水事件衝擊中港兩地業務，預告本財年對集團收入及經營溢利的不利影響分別超過50億日圓及20億日圓。

然而，F&L也不會完全把未來押注中港，3個財年開拓海外市場的510億日圓資本開支計劃當中，也有部分用來進軍印尼和美國。