澳洲降通脹路遙 料2025年底達標

全球發達經濟體通脹正在回落，市場亦開始從擔憂繼續加息，逐漸向揣測何時減息過渡。不過，澳洲央行助理行長Marion Kohler表示，該國的通脹比最初預期更為頑固，降低通脹將是一個漫長的過程，料通脹到2025年底才有望回落至該行的目標水平，即介乎2至3%。

她表示，通脹的一大因素是服務業價格上漲壓力，由於國內需求水平仍然很高，勞動力和其他成本壓力仍然很大，現在預計這（通脹回落）將是一個比之前想像更加漫長的過程，且現時通脹風險未退，可能需要採取更緊縮的政策來應對。

值得留意的是，澳洲央行上月已加息0.25厘，按照目前市場的估計，明年上半年結束之前再加息的機會亦有一半。Kohler又預測未來一年澳洲的經濟增長仍將低於過往趨勢水平。

澳新銀行全年多賺14% 另邊廂，作為澳洲4大銀行之一的澳新銀行（ANZ）公布截至9月底止財政年度業績，年內淨利息收入（NII）按年增長11.47%至165.81億澳元，純利輕微下跌0.29%至70.98億澳元。撇除若干非核心項目的現金盈利（Cash Profit）則按年增長13.99%，至74.05億澳元。

ANZ行政總裁Shayne Elliot表示，外圍環境仍然充滿挑戰，將繼續強化公司的資產負債表，為更高的信貸損失撥備準備資本。他直言︰「隨着我們進入利率長期高企、物價成本上升及地緣政治局勢緊張的時期，（保留足夠資本）這一點尤其重要。」