美油服巨頭警告戰事風險半世紀最嚴峻

近年地緣政局波譎雲詭，美國油氣服務巨頭貝克休斯（Baker Hughes）可謂當時得令，事關其早前已上調全年收入預測至最少254億美元，較市場估計為好。該企行政總裁Lorenzo Simonelli最新更警告，俄烏戰爭與以巴衝突帶來的影響，與1973年石油禁運危機類似，將引發外界憂慮能源供應，助長液化天然氣（LNG）發展，並直言全球正經歷半世紀以來最嚴峻的地緣政治風險。

貝克休斯在2022至2023年期間，接獲近90億美元的LNG設備訂單，金額是前兩年的3倍有多。Lorenzo Simonelli則表示，雖然以色列不是重要的原油生產國，以巴衝突未有改變供需前景，但一旦局勢急劇惡化，情況將會有變。

歐天然氣價瀉3% 期油軟 他又提及，該企的LNG合約已經積存至2050年，即使俄烏戰事提早結束，歐洲各國亦未必會再大量使用由俄羅斯管道供應的LNG，而美國墨西哥灣沿岸的LNG出口設施亦正在籌建中，目的就是要滿足歐洲需求。荷蘭TTF天然氣期貨價格，昨日每兆瓦時曾低見44.85歐元，跌幅達3.82%；國際油價普遍向下，紐約期油及布蘭特期油均跌0.09%，報77.1美元及81.34美元一桶。

三菱日聯金融集團高層則向媒體表示，在亞太區，地緣政治為熱點，特別是相對緊張的中美關係，對營商有利有弊，但相信利可以抵銷弊。

其他資源方面，隨着全球各國對電動車的需求愈趨火熱，據報美國與印尼將討論推進電動車原材料合作，包括鎳的貿易。據指，印尼作為全球最大的鎳蘊藏國及供應國，9月曾向美方提出鎳貿易協議，讓該國出口鎳獲准納入美國抗通脹法案，令使用該國鎳生產的電池可獲稅務優惠，而美方則關注印尼的環保標準，冀盡量減少對環境影響。

埃克森美孚傳攻鋰礦 與此同時，美石油巨擘埃克森美孚亦搶灘生產電動車電池重要原材料之一金屬鋰，有傳該企將會宣布進軍鋰礦，在美國阿肯色州開採相關資源，並與工程服務公司Tetra Technologies達成合作協議，目標是2026年鋰產量至少達到年產10,000噸，相當於10萬顆電動車電池的需求量。